Nejvyšší „pálku“ si od okresního fotbalového soudu odnesl hráč SK Rybník Martin Kareš, pro něhož jarní sezona skončila. Za svoje chování vůči rozhodčímu Lukáši Pinkavovi po ukončení utkání okresního přeboru proti Řetové (0:2) mu byla disciplinární komisí zastavena závodní činnost do 30. června letošního roku, takže svému týmu v boji o udržení v soutěži nepomůže. Červená karta mu byla udělena za použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest vůči delegované osobě a trest byl vynesen podle § 45 odst. 2 Disciplinárního řádu FAČR.

Spousta gólů, ale i spousta emocí. Příliš červený víkend na okresních hřištích

Ve stejném duelu se provinil ještě rybnický gólman Zdeněk Wendlig, který v 64. minutě střídal, ovšem na lavičce si následně neodpustil vulgarity vůči asistentovi rozhodčího, když se mu nepozdávaly jím signalizované ofsajdy. V tomto případě byla DK o něco málo shovívavější a za aplikace stejného paragrafu, ale mírnějšího odst. 1, vynesla stopku na tři soutěžní utkání.

Disciplinární řád § 45 odst. 1 hrál hlavní roli rovněž při projednávání druhého exponovaného případu z uplynulého víkendu, tedy utkání III. třídy mezi béčkem Libchav a žamberskou rezervou (4:6). Zde se všechno ožehavé odehrálo v 88. minutě, kdy vytekly nervy na domácí straně a rozhodčí Tomáš Juřica během jediného přerušení hry rozdal tři červené. A padly tři shodné tresty.

Richard Ráb (mimochodem aktuálně nejlepší střelec okresní „dvojky“) si nezahraje následující tři soutěžní utkání, stejně tak jeho spoluhráč Ladislav Koupil (ten přitom do hry vůbec nezasáhl a do rozhodčích se verbálně pustil zpoza pomezní čáry). Tři utkání nesmí vykonávat svoji funkci libchavský trenér Jaroslav Blažek, jemuž byla navíc vyměřena pokuta ve výši 2000 korun. To vše, jak jinak, za „použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest vůči delegované osobě.“

Ostatní vyloučení hráči v uplynulém „červeně“ bohatém dějství okresní soutěží buďto využili možnosti vyplacení kauce ve výši 700 korun (vyloučení po dvou napomenutích), pouze Karel Jireš z Klášterce nad Orlicí má jednozápasdovou stopku za zmaření zjevné brankové možnosti.