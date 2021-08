Především v Mistrovicích, kam zavítal Brandýs nad Orlicí a na tento „zájezd“ rozhodně nebude vzpomínat v dobrém. Aby také ano, vždyť jeho hráči byli rádi, že se vyhnuli dvoucifernému nášupu, hlavně ve druhé půli nedokázali soupeřově útočné lavině žádným účinným způsobem čelit.

Mistrovice jsou jedním ze dvou doposud stoprocentních celků ve druhé třídě, dalším je Jehnědí, který si ve šlágru kola poradila s mužstvem Srubů. Domácí vedli po hodině hry 4:0 a o osudu střetnutí nebylo tím pádem pochyb, jejich polevení v závěru mělo za následek korekci výsledku, ale svoji třetí výhru si kontrolovali.

Z cizího hájemství si přivezl vítězství celek z Dolní Čermné a v Klášterci nad Orlicí to bylo v jeho prospěch rozdílem třídy. Pět gólů venku je výborná vizitka rovněž v případě Albrechtic, které teď prodloužily rudoltické trápení.

OKRESNÍ PŘEBOR II. TŘÍDY – 4. KOLO: Rudoltice – Albrechtice 1:5 (1:2). Branky: 18. Minář – 81. a 85. D. Kollert, 15. Svoboda z pen., 36. Koutný, 60. O. Marek. Mistrovice – Brandýs nad Orlicí 9:0 (2:0). Branky: 27. a 29. Bartoň, 47. a 69. Peřina, 52. a 76. Rada, 57. a 83. T. Richter, 50. D. Stejskal. Rybník – Sopotnice 3:2 (2:1). Branky: 7. Petran, 45. Karpíšek, 67. Synek – 13. Kubišta, 55. Voleský. Jehnědí – Sruby 4:2 (1:0). Branky: 29. Gregar, 47. Matoušek, 49. Beneš, 58. Vondra – 75. Myšák, 81. Svoboda. Řetová – Verměřovice 0:0 (0:0). Klášterec nad Orlicí – Dolní Čermná 0:5 (0:2). Branky: 17. vlastní (Kučírek), 20. Bednář, 47. Hyhlík, 59. Hůlka, 67. Marek. Dolní Dobrouč – Česká Třebová B 0:0 (0:0).

Ve III. třídě se po minulé rekordní kanonádě čekalo, co tentokrát předvede choceňské béčko. Že to nebude tak suverénní, to naznačil pohled do zápisu o utkání, neboť Choceňští dali do kupy akorát jedenáctku připravenou nastoupit na pažit v Kerharticích. I tak to ovšem na vítězství stačilo a že to bylo ve skromnější podobě, na to si časem nikdo nevzpomene. Podstatné jsou tři body a ty se dávají za 2:0 stejně jako za 16:2. Nejlépe je na tom aktuálně rezerva FC Jiskra 2008, jež odehrála pozoruhodný duel v Žamberku. Do 28. minuty tam padlo šest gólů, ve zbytku času jediný a v celkovém součtu to znamenalo radost do Králík a Červené Vody.

OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDY – 4. KOLO: Žichlínek B – Dolní Třešňovec 4:2 (0:1). Branky: 52., 82. z pen. a 85. Vondráček, 55. Pecháček – 2. Vávra, 80. Betlach z pen. Helvíkovice – Lichkov 2:1 (1:1). Branky: 24. Procházka, 90. Kovanda z pen. – 42. Bula. Kerhartice – Choceň B 0:2 (0:1). Branky: 27. Šabata, 84. Baborák z pen. Boříkovice – Kunvald 0:2 (0:1). Branky: 11. Nastoupil, 49. Kořínek. Žamberk B – FC Jiskra 2008 B 3:4 (2:4). Branky: 3. Anikieiev, 22. Moudrý, 88. Cvik – 12. a 28. Musil, 18. Ptáček, 21. Pasker. Libchavy B – Těchonín 3:2 (1:1). Branky: 50. a 51. Svoboda, 7. Paukert – 32. a 48. Turner. Tatenice B volný termín.