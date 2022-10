Zejména ve druhém poločase to byla doslova demolice. Příliš pozadu nezůstala vedoucí Dolní Dobrouč, ta si pro změnu „pošmákla“ na Řetové a dirigovaná produktivním Markem Faltou soupeře rozebrala dokonce na jeho hřišti. Nečekaně ztratily Mistrovice, které nejenže nenašly cestu do sítě protivníka ze Sopotnice, ale čtvrt hodiny před koncem navíc samy inkasovaly. Z celků ze závěru tabulky si vítězstvími pomohly Verměřovice a rovněž Dolní Čermná, která v souboji s Kerharticemi využila dlouhou výhodu dvou hráčů v poli. Sruby nemají problém góly dávat, ale co je to platné, když krvácejí v defenzivě, čehož v tomto dějství využil Žichlínek.