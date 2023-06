OKRESNÍ FOTBAL: Všechno pomalu směřuje k tomu, že o vítězi okresního přeboru se rozhodne v úplně posledním kole ve vzájemném střetnutí České Třebové a Chocně. Oba konkurenti nyní zvládli, byť s problémy při houževnatém odporu soupeřů, venkovní vystoupení a pakliže nezaváhají příští týden doma, otevře se rázem opona pro velké sezonní finále. Naopak průběžně třetí Mistrovice jsou po bezbrankové remíze v Žichlínku s největší pravděpodobností ze hry o postup.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

O tom, jak vyrovnaná je bitva o letošní přebornický titul, svědčí pohled na brankový poměr rivalů (90:31 resp. 90:36), byť bod náskoku je na českotřebovské straně a může hrát pochopitelně svoji podstatnou roli. Českotřebovští hráli před 150 diváky na hřišti existenčně ohrožené Dolní Čermné a neměli to vůbec jednoduché, v jejich prospěch rozhodly vyrovnané utkání slepené zásahy Bohunka a Rybky v posledních dvaceti minutách. Domácí ještě dokázali snížit a výsledek byl na vážkách do závěrečného hvizdu po šestiminutovém nastavení, překvapení se však nekonalo.

A nekonalo se ani v Rybníku, tam přišlo na fotbal 250 lidí a domácí většině v publiku neudělal radost choceňský Novák, který se v prvním poločase dvakrát prosadil a nasměroval svůj mančaft k vítězství. O záchranu bojující Rybník dokázal před nedávnem, že na favority umí zahrát, když otočil derby s Českou Třebovou, podruhé však do stejné řeky nevstoupil. Kontaktní branku vstřelil těsně před koncem a Choceňští si tři body dokázali pohlídat.

Mistrovice, jak už bylo zmíněno, se podělily o body s Žichlínkem a jejich ambice na první místo tím nejspíše definitivně zhasly.

Krajské fotbalové výsledky: Osmigólové kanonády v Libišanech a Rozhovicích

Další krok do III. třídy udělaly Verměřovice, na domácí půdě utržily v klání proti Řetové šestigólový debakl a jejich pozice vypadá reálně beznadějně. Sice ještě mají „v záloze“ dohrávané utkání v Rybníku (středa 7. června, 18.00), ale při jejich aktuální formě se od nich zázraky čekat nedají. A druhým „žhavým“ adeptem“ sestupu je Dolní Čermná. Jednak ji dvanáctý Rybník může ve středu v případě výhry utéci na čtyři body, ale především hraje v předposledním kole na půdě postupového aspiranta v Chocni a to opravdu není zaviděníhodná role. Výrazný krok k jistotě udržení v přeboru učinily Albrechtice vítězstvím proti Srubům, a Brandýs nad Orlicí. Tenhle tým se nenechal v Kerharticích vykolejit vlastencem v první minutě a výsledek obrátil.

25. KOLO: Kerhartice – Brandýs nad Orlicí 1:2 (1:2). Branky: 1. vlastní (Sloupenský) – 22. Novotný, 43. Buben. Albrechtice – Sruby 2:0 (0:0). Branky: 68. Boščík, 78. Pavlosek. Verměřovice – Řetová 0:6 (0:4). Branky: 22. Turek, 28. Kolář, 38. Plačko, 45. Chadima, 60. Vašina z pen., 80. Nikieienko. Rybník – Choceň B 1:2 (0:2). Branky: 86. Horák – 20. a 40. Novák. Dolní Čermná – Česká Třebová B 2:3 (0:1). Branky: 61. Pecháček, 83. Kostelecký – 14. Poláček, 74. Bohunek, 77. Rybka. Dolní Dobrouč – Sopotnice 3:1 (1:1). Branky: 34. Brabec, 48. Roček, 81. M. Falta – 28. Pánik. Žichlínek – Mistrovice 0:0 (0:0).

Slibuje-li boj o primát ve II. třídě drama až do konce, tak v „trojce“ to platí neméně. Vždyť vedoucí trojlístek je po čtyřiadvaceti kolech nahečmán v rozmezí jediného bodu! Uplynulé kolo přineslo přímý střet dvou postupových uchazečů a tatenické béčko si do Lichkova přivezlo ostrou zbraň v osobě Miroslava Knápka. Zkušený kanonýr se dvěma zásahy podepsal po vítězství hostů a jeho pečeť nesla také trefa vítězná po hodině hry. Do čela se posunula rezerva FC Jiskra 2008 poté, co se jí zlepšeným výkonem ve druhém poločase povedlo otočit vývoj střetnutí proti Žichlínku.

Zbývající program elitní trojice – FC Jiskra 2008 B: Rudoltice (v), Černovír (d). Tatenice B: Klášterec nad Orlicí (d), Helvíkovice (v). Lichkov: Kunvald (v), Klášterec nad Orlicí (v).

25. KOLO: Klášterec nad Orlicí – Dolní Třešňovec 4:2 (1:0). Branky: 6. Sabota, 66. Nekoranec, 84. M. Fišer, 90. P. Fišer – 55. Komárek, 75. Štarman. Boříkovice – Kunvald 2:0 (0:0). Branky: 76. Stránský, 83. Borovička. Helvíkovice – Těchonín 4:1 (1:0). Branky: 23. Kovanda, 53. Špaček z pen., 76. Čada, 85. Fencl – 60. Dunas. Lichkov – Tatenice B 2:3 (2:2). Branky: 16. Šplíchal, 33. Merta z pen. – 2. Soukop, 7. a 61. M. Knápek. Žamberk B – Černovír 1:2 (1:1). Branky: 30. Hauptmann – 12. Ježek, 53. Fater. FC Jiskra 2008 B – Žichlínek B 3:1 (0:1). Branky: 47. Bednář, 78. Dzura, 90. + 1. Žabka – 21. Moravec. Libchavy B – Rudoltice 2:3 (1:1). Branky: 19. Kletečka, 82. Žídek – 32. Chlebníček, 60. Jaroš, 90. Pražák. ČK: 0:1 (78. Urban).