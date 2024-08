První Sruby, druhé Mistrovice, oba celky s plným počtem devíti bodů, takový je pohled na čelo nejvyšší okresní fotbalové soutěže mužů po třech odehraných dějstvích. Tedy ono by se s trochou nadsázky dalo říci, že na špici nejsou ani tak Sruby, jak Lubomír Myšák, neboť tento nestárnoucí střelec se postaral o deset ze čtrnácti gólových zásahů vedoucího mužstva tabulky. A v Žichlínku by nyní mohli vyprávět, jak je složité, neřku-li nemožné, tohoto borce ustrážit. Už už se zdálo, že tahák kola skončí smírně, v 89. minutě však Myšák zkompletoval hattrick a v hektickém finiši strhnul vítězství na stranu domácích fotbalistů.

I mistrovický celek ovšem našel personu, která si těžký zápas, jak se říká, naložila na svoje bedra. Byl to Daniel Merta, který se před více než 250 diváky postaral svými trefami ke konci obou poločasů o to, že Sruby mají na špici souputníka.

Po třech kolech má všech čtrnáct účastníků okresního přeboru na kontě alespoň bod, o což se postarala remíza mezi Lichkovem a Černovírem. Že by z tohoto výsledku někdo skákal radostí do výšky, to se asi říci nedá. Zajímavé bylo, že se všechno podstatné odehrálo v posledních pěti minutách hracího času. Na každé straně padlo v těchto fázích po jednom gólu a vyloučený hostující Novák zamířil do sprch o něco málo dříve než ostatní.

Dva vydařené obraty nabídl víkendový program. Žamberku se povedlo překlopit na svoji stranu vystoupení v Kerharticích třemi trefami v rozmezí 76. a 86. minutě a o ještě větší překvapení se postaral Rybník v Sopotnici. V poločasu tam byl o dvě branky pozadu, ale po pauze protivníka doslova šokoval a v 82. minutě se Petran postaral o druhou rybnickou výhru v řadě.

Radost z vítězství byla v minulé pokažené sezoně velmi řídkým jevem ve Sloupnici a ani dvě předešlá kola na tom moc nezměnila. Teprve nyní poté, co dlouholetý účastník I. B třídy udolal choceňské béčko, se v jeho kabině mohl rozeznít radostný pokřik. A spokojenost zavládla po skalpu nováčka FC Jiskra 2008 i v Řetové.

3. KOLO: Kerhartice – Žamberk B 2:4 (1:0). Branky: 31. Hanus, 68. Fischer z pen. - 54. Hauptmann, 76. Chlumecký, 79. Krčmář, 86. Chládek. Lichkov – Černovír 1:1 (0:0). Branky: 89. Plodek – 85. Svatoš. ČK: 0:1 (90. Novák). Řetová – FC Jiskra 2008 3:1 (1:1). Branky: 17. a 84. Chadima, 56. Vašina – 22. Žabka. ČK: 1:0 (89. Vaňous). Sloupnice – Choceň B 2:1 (1:0). Branky: 22. Šafek, 61. Mikulecký – 54. Šabata. Sruby – Žichlínek 3:2 (1:0). Branky: 27., 56. a 89. Myšák – 66. Antes, 72. Pecháček. Mistrovice – Brandýs nad Orlicí 2:0 (1:0). Branky: 38. a 81. Merta. Sopotnice – Rybník 2:3 (2:0). Branky: 14. Voleský, 41. Špaček – 50. Novotný, 77. Kareš z pen., 82. Petran.

V nejnižší okresní soutěži je to zatím na podzim gólový šrumec a zdá se, že výkonnostní rozdíly mezi týmy jsou ve III. třídě nad očekávání výrazné. Během tří kol se zrodilo hned osm výsledků čtyřgólovým a vyšším rozdílem a například série Helvíkovic 1:7 – 6:2 – 1:5 je docela pozoruhodná.

Nade všemi soupeři zatím kraluje Dolní Čermná, která nyní splnila roli favorita v Kunvaldu a při plném zisku devíti bodů se chlubí skvostným brankovým poměrem 20:2. Kanonýrem víkendu se stal Michal Štarman z Dolního Třešňovce, který přispěl k osmigólové demolici Klášterce pěti zásahy do černého. Lze říci, že všechny duely třetí kola byly více či méně jednoznačné.

3. KOLO: Kunvald – Dolní Čermná 1:4 (0:2). Branky: 78. Moudrý – 10. a 46. R. Pecháček, 43. a 69. Hyhlík. Boříkovice – Helvíkovice 5:1 (3:0). Branky: 18. a 66. Stránský, 37. a 61. Krejčí, 41. Borovička z pen. – 68. Škorpil. Rudoltice – Těchonín 7:2 (4:0). Branky: 4. vlastní (Dušek), 11. a 13. Smejkal, 34., 54., 56. a 90. Tejkl – 49. Černohous z pen., 59. Strnad. Libchavy B – Albrechtice 7:0 (4:0). Branky: 13., 20. a 51. Ráb, 10. Jetmar, 24. Provazník, 60. Rybka z pen., 68. Batrla z pen. Klášterec nad Orlicí – Dolní Třešňovec 1:8 (0:5). Branky: 58. Bříza – 28., 35., 37., 72. a 88. z pen. Štarman, 20. a 70. z pen. M. Borovský, 18. Komárek. Verměřovice volný termín.

Okresní soutěže mládeže