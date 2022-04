Děly se to panečku věci o uplynulém víkendu na okresních fotbalových trávnících. Jeden zajímavý výsledek stíhal druhý a zejména v okresním přeboru je o náboj do dalšího pokračování sezony jaksepatří postaráno.

Dokonalý start do obou poločasů

Tahákem kola byl pochopitelně střet vedoucího Jehnědí s druhou Českou Třebovou, který měl podstatně napovědět, zda si lídr podrží svoji komfortní pozici. Zvědavo na něj bylo na 150 fanoušků a ti z nich, kteří přáli domácím, se od začátku nestačili divit. Hosté nastoupili zcela bez respektu a soupeře dokonale zaskočili, za devět minut vedli o dvě branky a předzápasové prognózy a plány vzaly rychle za své. To samé v „bledě modrém“ se navíc opakovalo také na začátku druhého poločasu, znovu dva bleskové zásahy Českotřebovských a v 51. minutě to bylo 0:4! Kdo by to byl před utkáním řekl… Rezerva dostala zápas pod kontrolu, domácí sice výsledek v závěru kosmeticky poupravili, ale nakonec stejně nafasovali půltucet a ten pořádně zamotal se situací na předních pozicích.

Diváka jsme hrou nepotěšili, ale body máme, oddechli si v České Třebové

Nelze totiž zapomenout na Dolní Dobrouč, ta si s přehledem poradila s „Tureckem“ a elitní trojlístek je poskládán v těsném rozmezí tří bodů. Jehnědí je na tom dál nejlépe, ale o tom, že nejvyšší okresní soutěž bude napínavá a zajímavá i v následujících týdnech, není v tuto chvílí žádných pochyb.

Alespoň drobnou radost si v tomto kole užili fotbalisté Rudoltic. Sedmnáctkrát v řadě odcházeli ze hřiště jako poražení, než se jim povedlo nulu na kontě získaných bodů konečně smazat. V domácím zápolení proti Srubům, a to je prosím čtvrtý celek aktuálního pořadí, vyrovnal na začátku druhého poločase Daniel Urban na 1:1 a tohle skóre platilo také v okamžiku, kdy rozhodčí naposledy foukl do píšťalky a zápas ukončil. První bodový zisk byl na světě.

Kluci viděli, kudy vede cesta k tomu být úspěšní, chválil letohradský trenér

Z dalších víkendových duelů stojí rozhodně za zmínku úspěch Dolní Čermné v Rybníku, především proto, že se o něj zasloužil jediný muž, čtyřikrát přesně zakončující Martin Bednář. Pěknou přestřelku sledovalo publikum v Klášterci, domácí fanoušci však z jejího výsledku žádnou radost neměli, neboť jejich tým tahal v zápolení s Brandýsem za kratší konec.

18. KOLO: Mistrovice – Albrechtice 2:1 (0:0). Branky: 58. a 87. D. Stejskal – 49. O. Marek. Jehnědí – Česká Třebová B 2:6 (0:2). Branky: 68. Beneš, 89. Motyčka – 51. a 88. Foff, 2. Fohl, 9. Pachl, 48. Hýbl, 66. Polášek. Rudoltice – Sruby 1:1 (0:1). Branky: 48. Urban – 24. Zavřel. Rybník – Dolní Čermná 2:4 (2:3). Branky: 30. Novotný, 44. Viščák – 13., 17., 21. a 73. Bednář. Klášterec nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí 3:6 (2:3). Branky: 8. a 71 Sabota, 4. Bříza – 11., 15. a 65. Buben, 37. a 78. Hanzl, 54. Hruša. Řetová – Sopotnice 1:0 (0:0). Branka: 64. Voleský. Dolní Dobrouč – Verměřovice 5:1 (2:1). Branky: 72. a 80. Václavek, 13. Matějíček, 31. Brabec, 81. vlastní (Šípek) – 16. J. Sklenář.

I jasný suverén může mít slabší den

Fotbalová veřejnost v regionu byla toho názoru, že choceňské béčko vzhledem ke své naprosté dominanci nemůže v okresní „trojce“ ztratit do konce sezony body. Od 23. dubna tento předpoklad neplatí. Týmem, který se o to postaral, byl ku všeobecnému překvapení Žichlínek.

Znovu stejná písnička. Ústí bylo rovnocenným soupeřem, ale ta produktivita...

Ve svém hájemství na stadionu v Lukové tamní béčko obralo velikého favorita, a to mohlo po prvním poločase pomýšlet dokonce na vítězství. Dvougólové manko hosté sice ještě zlikvidovali a zařídil to střelec Feduň, nic více než remízu ovšem suverén soutěže z tohoto duelu nevytěžil. Inkasoval přitom stejný počet branek jako v celém dosavadním průběhu ročníku.

18. KOLO: Boříkovice – Tatenice B 2:4 (1:1). Branky: 43. Holubec, 53. E. Borovička z pen. – 2. a 48. Polička, 47. Jednoróg, 57. Rotter. Žichlínek B – Choceň B 2:2 (2:0). Branky: 30. Petruň, 32. Pánik – 50. a 74. Feduň. Helvíkovice – Dolní Třešňovec 4:0 (3:0). Branky: 19. a 37. Čada, 12. Ulvr, 76. Špaček. Libchavy B – FC Jiskra 2008 B 3:2 (2:0). Branky: 19. a 57. Pulkrábek, 38. Kašpar – 86. Bednář, 87. Roček. ČK: 0:1 (64. Kolbe). Kerhartice – Kunvald 4:0 (1:0). Branky: 77. a 81. Kopeček, 44. Fischer, 87. Martinec. Žamberk B – Lichkov 3:1 (1:0). Branky: 76. a 85. Táborský, 15. Chládek – 82. Záleský. Těchonín měl volný termín.