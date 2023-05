OKRESNÍ FOTBAL: Pokud si snad někdo z příznivců regionálního fotbalu stěžoval, že jarní část okresních soutěží je zatím prostá podstatnějších zápletek, tak právě odehrané kolo je dodalo měrou vrchovatou. Přeborový lídr z České Třebové vyšel v Kerharticích naprázdno bodové i gólově a jeho cesta do I. B třídy zjevně nemusí být tak přímočará, jak to vypadalo.

Mistrovičtí fotbalisté. | Foto: FB FK Mistrovice

Kdo přišel na stadion do Kerhartic o něco málo později, tak neviděl rozhodující okamžik utkání, neboř domácí Martinec skóroval po necelých šesti minutách hry. A více gólů tam v sobotním odpoledni nepadlo. Českotřebovští dali v předešlých devatenácti kolech 71 gólů, ale tentokrát nepřidali ani jeden. Stav se nezměnil ani v hektickém a vypjatém závěru, nastavovalo se sedm minut, rozhodčí rozdal v rychlém sledu šest žlutých karet, ale výsledek nedoznal změny a kerhartický gólman Poláček vychytal lídra tabulky.

Divočina to byla také v Žichlínku, kde nechal všechny body další z adeptů předních pozic z Chocně. S tím, jak v zápase přibývalo gólů, tak na druhou stranu ubývalo hráčů na hrací ploše, tři fotbalisté si z ruky rozhodčího Šimka postupně prohlédli červenou kartu. Hosté hráli od 50. minuty v devíti lidech a i když soupeř šel brzy potom rovněž do početního oslabení, tak byl pořád ve výhodě a utkání dokormidloval k vítězství.

Klopýtání obou rezerv využily Mistrovice. S Řetovou neměly na domácím trávníku příliš problémů a před pondělní dohrávkou odloženého střetnutí v Rybníku měly naději bodově docvaknout vedoucí Českou Třebovou. Povedlo se jim to relativně přesvědčivým způsobem, Mistrovice uhrály během tří dnů šest bodů, nastřílely deset branek a dotáhly se do samotné špice tabulky.

Že i zápas, kdy je ještě v 90. minutě skóre nerozhodné, se nakonec dá vyhrát dvougólovým rozdílem, o tom přesvědčili svoje i soupeřovy fanoušky fotbalisté Albrechtic, a to zásluhou dvou branek vstřelených v nastaveném čase druhého poločasu. A hosty z Rybníku museli málem omývat, vždyť bod, jenž by se jim bezesporu hodil, drželi skoro v rukách…

V přetahované na chvostu tabulky se ve Verměřovicích narodil výsledek, jaký nijak zvlášť nepomohl ani jednomu z rivalů bojujících o holý život v okresním přeboru. Jako úspěch, dá-li se to tak říci, ho musí brát spíše domácí, protože souboj s Dolní Čermnou vyrovnali v předposlední minutě. Samotné dno tabulky obývá Brandýs, jehož hráči si teď také mohli trhat vlasy, protože v Dolní Dobrouči vstřelili tři branky, což na venkovním hřišti není vůbec špatné. Nic platné jim to ovšem nebylo, jelikož Kamil a Marek Faltovi se ve druhém poločase postarali o obrat. Díky výhře v Sopotnici se do klidných vod snad definitivně posunuly Sruby.

21. KOLO: Verměřovice – Dolní Čermná 2:2 (1:1). Branky: 30. J. Sklenář, 89. Ryšavý – 8. a 77. Slodičák. Mistrovice – Řetová 5:0 (2:0). Branky: 12. Bartoň, 32. Matějka, 64. a 65. Stejskal, 76. Krejčí. Kerhartice – Česká Třebová B 1:0 (1:0). Branka: 6. Martinec. Žichlínek – Choceň B 3:1 (2:0). Branky: 9. Štochl, 29. Paukert, 76. Doleček – 55. Synek. ČK: 1:2 (59. Suchomel – 24. Krátký, 50. Novák). Albrechtice – Rybník 2:0 (0:0). Branky: 90. + 1. Kollert, 90. + 4. Svoboda. Dolní Dobrouč – Brandýs nad Orlicí 4:3 (1:2). Branky: 19. a 56. K. Falta, 62. a 77. M. Falta – 38. Fogl, 41. Málek, 58. Šroler. Sopotnice – Sruby 0:3 (0:0). Branky: 53. M. Sklenář, 55. Zavřel z pen., 71. Myšák.

16. KOLO – dohrávka: Rybník – Mistrovice 2:5 (0:2). Branky: 53. Václavský, 85. Klazar – 24. Rada, 36. Stejskal, 55. a 75. Krejčí, 89. vlastní (Gulyás).

Gólově velmi bohatý prodloužený víkend má za sebou okresní trojka. Dokonce se diváci po delší době dočkali dvouciferného výsledku. Trochu překvapivě se tak stalo v Libchavách, kde domácí béčko rozneslo na kopytech Kunvald, přitom před utkáním byly tyto týmy od sebe vzdáleny jediný bod. Jedenáct gólů padlo v Helvíkovicích, kde sice domácí hráli od 20. minuty v deseti, ale to jim nijak nepokazilo ofenzivní choutky a boříkovickému Stránskému, jenž zaznamenal všechny čtyři góly svého týmu, tenhle úctyhodný počin při pohledu na konečné skóre pořádně zhořkl.

Lichkov dal zapomenout na zaváhání z předešlého týdne a po výborném druhém poločase přejel Rudoltice. Stále se však dívá na záda vedoucímu tatenickému béčku, které tentokrát zaznamenalo dokonce dvojitý plný zásah. Duel dalších aspirantů na postup mezi Žamberkem a FC Jiskra 2008 skončil smírně, což pochopitelně udělalo největší radost konkurentům.

21. KOLO: Lichkov – Rudoltice 6:0 (1:0). Branky: 60., 73. a 83. Merta, 45. Plodek, 52. Matoušek, 63. Bula. Helvíkovice – Boříkovice 7:4 (4:3). Branky: 7., 25. a 55. Čada, 54. a 79. Fencl, 21. Škorpil, 25. Kovanda z pen. - 8., 23., 29. a 61. Stránský. ČK: 1:0 (20. Hruša). Tatenice B – Černovír 4:1 (2:0). Branky: 33. a 90. Podloucký, 5. Kittnar, 63. R. Soukop – 70. Bechynka. ČK: 0:1 (75. Petscher). Klášterec nad Orlicí – Žichlínek B 1:1 (0:1). Branky: 89. Šroler z pen. - 14. Paukert. Žamberk B – FC Jiskra 2008 B 1:1 (0:1). Branky: 78. Třináctý – 29. Pasker. Dolní Třešňovec – Těchonín 4:2 (3:0). Branky: 2. z pen. a 39. Štarman, 19. Hajzler, 90. + 4. Borovský – 57. P. Černohous, 80. Turner. ČK: 0:1 (76. P. Černohous). Libchavy B – Kunvald 11:2 (6:0). Branky: 2. a 44. Ráb, 6. a 30. Adamec, 35. a 45. Němeček, 68. a 73. Pulkrábek, 60. Kovář, 82. Hubálek, 90. Kletečka – 83. Fajgl, 86. Moudrý.

16. KOLO – dohrávka: FC Jiskra 2008 B – Dolní Třešňovec 3:1 (1:0). Branky: 44. a 83. Pasker, 76. Hnátnický – 59. Štarman.

18. KOLO – dohrávka: Boříkovice – Tatenice B 0:1 (0:0). Branka: 59. P. Soukop.