/OKRESNÍ FOTBAL/ Je to k nevíře, ale ani o prodlouženém víkendu nebyl program okresních fotbalových soutěžích prostý problémů s počasím, když vinou prudkého deště nemohlo být zahájeno záchranářské střetnutí mezi Rybníkem a Verměřovicemi. S menšími či většími problémy zvládla další zápasy dva nejlepší celky přeborové tabulky, s nimiž drží krok ještě Mistrovice. Změnu stráží na čele hlásí okresní trojka, nečekaného zaváhání Lichkova využilo tatenické béčko.

Mistrovičtí fotbalisté. | Foto: FB FK Mistrovice

Ještě dvacet minut před koncem se otřásalo v základech vedoucí umístění českotřebovské rezervy, protože v tom čase prohrávala na domácím trávníku s Řetovou a nedařilo se jí otevřít vrátka do obrany soupeře. Trpělivost se však nakonec vyplatila, závěr patřil jasně favoritovi, který třemi rychlými góly zrežíroval obrat. Choceňské béčko hostilo Dolní Dobrouč a to byl pro další vývoj soutěže docela zásadní souboj, který měl napovědět, kdo si bude moci nadále brousit zuby na to, aby prohnal lídra. Domácí zvládli svoji roli, do každého poločasu se vešli s jedním gólem, zatímco soupeřovu obvykle údernou ofenzivu vynulovali. Počítat je potřeba pořád s Mistrovicemi, které nyní odvalily z cesty těžký balvan v podobě Srubů. I když, Srubů… Spíše Lubomíra Myšáka, protože nejlepší kanonýr přeboru dělal znovu, co mohl, jenže jeho hattrick nestačil na kolektivnější pojetí protivníka. Ze skupiny ohrožených mužstev si pomohly Albrechtice cenným vítězstvím v Kerharticích a také Brandýs předvedl v souboji se Sopotnicí, že nezapomněl vítězit. Z posledního fleku se sice nepohnul, alespoň však udržel kontakt na další rivaly bojující o holý život.

20. KOLO: Choceň B – Dolní Dobrouč 2:0 (1:0). Branky: 22. Vatrala, 52. Gronych. Brandýs nad Orlicí – Sopotnice 3:1 (1:0). Branky: 11. Novotný, 55. Fogl, 67. Brdíček – 78. Dvořák. Česká Třebová B – Řetová 3:1 (0:1). Branky: 72. a 82. Rufer, 76. Klumpar – 17. Chadima. Dolní Čermná – Žichlínek 1:2 (1:1). Branky: 13. Hymr – 15. Doleček, 65. Krejčiřík. Kerhartice – Albrechtice 2:4 (1:2). Branky: 25. Janota, 78. Kukla z pen. - 29. Kollert, 29. Polanský, 58. a 70. Faltus. ČK: 0:1 (78. Marek). Sruby – Mistrovice 3:5 (2:2). Branky: 20. z pen., 25. a 64. Myšák – 31. a 81. Bartoň, 59. a 66. Stejskal, 43. Krejčí.

Utkání Rybník – Verměřovice bylo odloženo.

Když se to zrovna ne úplně čekalo, konkrétně na půdě rezervy Žichlínku, tak vedoucí Lichkov zakopl. Nepovedl se mu nástup do utkání a v dalším průběhu nedokázal překvapení na svůj účet odvrátit. Čehož aktuální hlavní lichkovský konkurent, tedy tatenický B tým, beze zbytku využil a po přesvědčivém vítězství v Rudolticích se posunul na špici tabulky. Z týmů, které chtějí promluvit do bojů o přední pozice, zaváhal rovněž Žamberk, jenž neustál přestřelku v Libchavách. Naopak béčko FC Jiskra 2008 udolalo Helvíkovice a také ještě neřeklo poslední slovo. Stejně jako Černovír, jehož nevýhodou však je, že má jako jediný celek z předních pozic plný počet odehraných utkání.

20. KOLO: Kunvald – Těchonín 1:3 (1:1). Branky: 4. Kořínek – 9. Turner z pen., 47. Dunas, 70. Nastoupil. Černovír – Dolní Třešňovec 2:1 (1:1). Branky: 16. vlastní (Štarman), 79. Petscher – 19. Štarman. Boříkovice – Klášterec nad Orlicí 2:3 (1:2). Branky: 14. Borovička, 73. Stránský – 20. Šroler, 29. Sabota, 65. Hebr. FC Jiskra 2008 B – Helvíkovice 2:1 (1:1). Branky: 17. Pasker, 52. Musil – 6. Ščambura. Žichlínek B – Lichkov 3:1 (2:1). Branky: 10. Hromek, 12. a 77. Jobák – 24. Plodek. Rudoltice – Tatenice B 0:3 (0:2). Branky: 19. Rotter, 31. Doležal, 53. Chládek. Libchavy B – Žamberk B 4:3 (1:2). Branky: 45. Kovář z pen., 57. Blažek, 79. Kletečka, 88. Nemšák – 7. Huška, 28. Brebis, 72. Táborský z pen.