S pouhými pěti body na kontě vstupovali hráči lanškrounské rezervy do utkání s Jablonným a nutně jej potřebovali vyhrát, aby se částečně odlepili na chvostu tabulky. Nakonec se jim to povedlo, vyhráli 2:0.

Hrálo se za neustálého deště na umělé trávě a rychlost míče na mokru dělala oběma týmům problémy. Jako první měl vyloženou šanci hostující Uher, ale v klíčovém okamžiku si balón ukopl a ze šance nebylo nic. Poté prolétla malým vápnem přihrávka Barneta, na kterou nikdo nedosáhl. Domácí neměli vyjma přímého kopu do 25. minuty nic, a tak jim hosté pomohli chybou, aby se dostali do vedení, kterou Kopecký ani nemohl pohrdnout. Od té doby se hrálo hlavně ve středu hřiště až do samotného konce poločasu, kdy měl na hlavě vyrovnání Špaček. Ve druhé půli se domácí zlepšili v mezihře a vedení hlídali. Přežili další hlavičku Špačka a po výstavní trefě Ďuriše rozhodli o potřebném vítězství. Naopak Jablonné se dostává do problémů a musí zabrat.