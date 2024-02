Ve čtvrtek 8. února v pravé poledne jsme ukončili hlasování ve II. ročníku ankety o nejoblíbenější a nejpopulárnější fotbalový klub okresu Ústí nad Orlicí. Po dobu tří týdnů mohli naši čtenáři podpořit na webu kluby svých srdci. Z bezmála osmnácti tisíc zaslaných hlasů vykrystalizoval vítěz a pěti postupujících do velkého krajského finále, které vypukne příští týden.

Fotbalisté Mistrovic. | Foto: archiv klubu

Předem nutno poděkovat všem fotbalovým příznivcům, které se této ankety zúčastnili, vždyť celkem bylo odesláno úctyhodných 17 307 hlasů!

Boj o vítězství se poměrně záhy zúžil na dvojici Mistrovice – Jablonné nad Orlicí. První jmenovaný klub si skoro po celou dobu udržoval náskok a uhájil ho celkem bezpečně až do čtvrtečního poledne.

FK Mistrovice je nejpopulárnějším klubem okresu Ústí nad Orlicí za rok 2023! Ukázalo se, že jeho podzimní výkony vedoucí k průběžnému druhému místu v okresním přeboru se odrazily jak na zájmu fotbalové veřejnosti v obci, tak na podpoře jeho fanoušků, kteří na řádek se jménem Mistrovice klikli v bezmála sedmi tisících případech, což je parádní číslo. Jablonné se přehouplo přes hranici čtyř a půl tisíce hlasů.

Na dalších místech byla situace o poznání vyrovnanější a rozhodovalo se prakticky do posledních dnů. Ještě pozice nakonec třetí Řetové byla díky skoro dvěma tisícům hlasů relativně bezpečná, to samé lze říci o Sokolu Tatenice rovněž se čtyřciferným kontem. O zbývajícím postupujícím do krajského finále však rozhodovalo doslova každé kliknutí, přes šest stovek jich posbíralo Jehnědí a doplnilo tím okresní TOP pětku!

VÝSLEDKY ANKETY – 1. – 5. místo:

1. FK Mistrovice 6795 hlasů

2. TJ Jablonné nad Orlicí 4652 hlasů

3. TJ Sokol Řetová 1793 hlasů

4. TJ Sokol Tatenice 1039 hlasů

5. FK Jehnědí 1980 639 hlasů

TOP 5 Svitavska: TJ Sokol Třebařov, SK Polička, TJ Sokol Dlouhá Loučka, TJ Opatov, TJ Sokol Dolní Újezd.

TOP 5 Chrudimska: SK Kočí, SK Dřenice, TJ Svídnice, TJ Dynamo Rosice, TJ Sokol Vraclav.

TOP 5 Pardubicka: SK Nemošice, SK Holice, TJ Jiskra Rybitví, AFK Ostřešany, SK Pardubičky.

Hlasování o neoblíbenější fotbalový klub Pardubického kraje, do kterého se kvalifikovalo pět klubů s nejvyšším počtem hlasů z každého okresu, spustíme na jednotlivých okresních webech Deníku ve středu 14. února.