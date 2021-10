OKRESNÍ FOTBAL: Jehnědí si na špici „dvojky" po sedmibrankovém vítězství pozvolna buduje náskok. Sruby uspěly ve Verměřovicích, přestože odehrály skoro celý druhý poločas v početním oslabení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Dalším pokračování nejvyšší okresní soutěže fotbalistů přineslo upevnění pozice lídra pro celek Jehnědí. Ten neměl s Brandýsem nad Orlicí podstatnější problémy a po hladkém vítězství zaokrouhlil počet podzimních vstřelených gólů na čtyřicet. Vedoucí tým přeboru odskočil na rozdíl tří bodů druhým Mistrovicím, které uhrály bezbrankovou remízu v České Třebové a tento výsledek málokoho překvapil, béčko plichtilo popáté z osmi svých utkání. Na průběžný třetí post se posunula Dolní Dobrouč poté, co dovezla tři body z Klášterce nad Orlicí, naopak Řetové v posledních dvou týdnech trochu došel dech a padla v Rybníku. Zajímavá podívaná byla k vidění ve Verměřovicích. Zkraje druhého poločasu šli hosté ze Srubů do deseti, ale další vývoj duelu byl přesně opačný, než by se za této situace dalo očekávat. I v početním oslabení si totiž dokráčeli pro výrazné vítězství. Střeleckým hrdinou kola byl Leoš Marek z Dolní Čermné, čtyřmi góly položil základ k úspěchu svého mužstva proti posledních Rudolticím.