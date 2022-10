V duelu divizních rezerv sledovali diváci v hledišti ústeckého stadionu poměrně svižný fotbal od úvodních minut, ale všechno podstatné, co se týče skóre, se odehrálo v poslední čtvrthodině. Skóre otevřel po rohovém kopu s výrazným přispěním domácí obrany Preclík, o vyrovnání se prakticky vzápětí postaral po pěkné kombinační akci M. Krátký. Minutu před koncem po zbytečné soupeřově ztrátě míče u vlastní šestnáctky se sám před gólmanem Hubálkem ocitl Pokorný a zakončení zvládl na jedničku. Ještě však nebyl konec a domácí mohli přece jenom zachránit remízu, centimetry však hrály proti nim. Popelář se v zoufalém náporu opřel za vápnem do odraženého balonu a napálil ho do spojnice. A tři body mířily do Letohradu.