Domácí porážka znamená K. O. Boxer leží bezvládně v provazech, rozhodčí odpočítal konec boje. Tak nějak by se dala připodobnit aktuální situace fotbalistů Žichlínku poté, co na domácím trávníku přenechali všechny body Kunčině. Důsledek je jediný, brána do „pekla“, tedy do okresního přeboru, se otevřela dokořán. Přes pár světlých okamžiků v průběhu jara tedy Žichlínek nakonec skončí tam, s čím koketoval i v obou předešlých nedohraných ročnících. Tehdy mu ještě „vyšší moc“ pomohla, nyní není žádná svěcená voda v dohledu. Ono tedy i kdyby v neděli vyhrál, byla by jeho situace pořád kritická, ale po prohře, o kterou se postarali svými góly Patrik a Adam Kalábovi, je beznadějná. Zato v Kunčině mohou být spokojeni. Také na tom po podzimu nebyli kdovíjak valně, ale jaro jim vyšlo o poznání lépe a setrvají v soutěži.

Jehnědí bez starostí, Dolní Dobrouč po tuhém boji, další českotřebovská ztráta

Místo naděje vysoká prohra. Druhým „pánem na holení“, co se týče sestupu, je Sokol Bystré. Ten má sice ještě malinkou šanci, že by se mohl bodově posunout před třináctý celek skupiny A (což je aktuálně Chvojenec), ale je to naděje v rovině teorie. Navíc, upřímně řečeno, vzhledem k formě, s jakou se Bysterští na jaře prezentují především v defenzívě, by se jejich spása rovnala zázraku. Dobříkov sice zrovna není ideálním soupeřem na nutné sbírání bodů, jenže i na jeho trávníku se dá rozhodně odehrát důstojnější partie než ta s krutým výsledkem 2:6. Domácí rozhodli zápas rychlými góly v nástupu do druhého poločasu a skóre odpovídalo faktu, že se střetl druhý nejlepší útok skupiny s nejhorší obranou.

Druhý na dálku proti druhému. Fotbalisté Jablonného nad Orlicí mají ve zbylých dvou kolech o motivaci postaráno. Protože ze dvou skupin I. B třídy půjdou nahoru tři celky, tak se dočká i lepší tým z druhých míst obou skupin. V áčku se na této pozici nalézá Prosetín (52 bodů), v béčku právě Jablonné (53). To nyní zvládlo úlohu favorita proti Pomezí, byť výkonem publikum moc nenadchlo, tři body se však počítají i za skromnou dvougólovou výhru. Hosté přijeli akorát v jedenácti lidech, domácí v průběhu utkání pětkrát střídali, což se na obrazu hry také muselo projevit.

Ještě žijeme, oddechli si v Žamberku. Huškův lob zařídil tři existenční body

Libchavy jako na houpačce. Být fanouškem libchavského Sokola, to na jaře věru není lehká věc. Nikdo totiž dopředu neví ani náznakem, co svěřenci Tomáše Abta zrovna chystají. Jen za minulá tři kola dokázali zvítězit v Lanškrouně, následně doma odevzdat body Kunčině, a nyní pro změnu vyhrát na půdě doposud třetí Sloupnice. V tom aby se čert vyznal… V zápase se po delší době probudil Petr Pavlák a hattrickem se ve druhé půli postaral o obrat.

Čekání se protáhlo na dva měsíce. Čekání na co? Na vítězství v podání březovských fotbalistů. Když to nešlo proti slabším soupeřům, těžko se dalo předpokládat, že to mávnutím kouzelného proutku půjde proti suverénům soutěže z Českých Heřmanic. Nebyla to jednoznačná partie, to rozhodně ne, domácí herně nepropadli, ale efektivita byla zřetelně na straně favorita. Proto vyzněl konečný výsledek utkání celkem zřetelně v jeho prospěch.

FO Lanškroun B vs. TJ Jaroměřice.Zdroj: FB TJ Jaroměřice

Hlavní úkol splněn, béčko je zachráněno. Oddechnout si mohou v Lanškrouně, tamní rezerva si přes nevýrazné jarní výkony zajistila udržení v nejnižší krajské soutěži. Kromě toho, že se našly dva ještě slabší celky, jí k tomu v tomto kole stačilo domácí vítězství nad Jaroměřicemi. na soupeři z Malé Hané leží v poslední době výsledková deka, kterou ze sebe nedokáže shodit, byť herně to v jeho podání úplně marně nevypadá. Což byl přesně případ vystoupení na lanškrounském pažitu.

Ani měřítko průměru, zlobil se trenér Pražák po domácí remíze s outsiderem

Dobrá série a posun na bednu. Páté vítězství v řadě uhrál Semanín a posunul se do elitní trojky soutěže, odkud vystrnadil Sloupnici. Proti Moravské Třebové B (která měla mimochodem v zápise o utkání dvojnásobný počet fotbalistů než o čtrnáct dnů dříve v Dobříkově) byl v podání domácích fotbalistů zdařilejší pasáží střetnutí první poločas, během něhož si zajistili dvoubrankový náskok a zdánlivý klid do druhé části hry. Jen zdánlivý, protože hosté po změně stran snížili a začali nepříjemně kousat, nicméně více než jednu gólovou radost jim semanínský celek nedovolil

SKUPINA B – 23. KOLO: Semanín – Moravská Třebová 2:1 (2:0). Branky: Křepela, Síbrt – Kolář. Lanškroun B – Jaroměřice 2:0 (0:0). Branky: Richtr, Šabata. Březová nad Svitavou – České Heřmanice 0:3 (0:2). Branky: Laštovka, Jirsák, Mach. Dobříkov – Bystré 6:2 (2:1). Branky: Derka 2, Vojtíšek 2, Kulhánek, Klapal – Peterka 2. Žichlínek – Kunčina 0:2 (0:1). Branky: A. Kaláb, P. Kaláb. Jablonné nad Orlicí – Pomezí 2:0 (1:0). Branky: Špaček, Filip. Sloupnice – Libchavy 1:3 (1:0). Branky: Mikulecký – Pavlák 3.