/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Fotbalisté České Třebové se postarali o pořádná ostrý start do jarních odvetných bojů. Libišany přijely na stadion Pod Jelení coby vedoucí celek tabulky a odjížděly v pozici „spráskaných psů“, neboť od výborně hrajícího domácího týmu vyfasovali sedm „kousků“. A domácí naznačili, že by se mohli stát černým koněm nejvyšší krajské soutěže.

Vysokomýtské béčko (na archivním snímku v bílém) zahájilo jaro porážkou v derby s choceňským Spartakem. | Foto: Martin Alexa

Českotřebovští předčili papírového favorita ve všech herních činnostech, zejména ve druhém poločase se hrálo více méně na jednu branku a skóre narůstalo. „Na hřišti existovalo pouze jedno mužstvo a výsledek je naprosto zasloužený. Že byl soupeř oslaben o čtyři hráče základní sestavy, to rozhodně nesnižuje výborný výkon našeho týmu po celých devadesát minut,“ radoval se trenér František Dvořák ml. Jedna vlaštovka, v tomto případě jedno vítězství, samozřejmě jaro nedělá, ale v každém případě je to výsledek hodný pozornosti.

Bez větších problémů vyhrál Lanškroun, v souboji s Pardubičkami rozdělil do každého z poločasů po dvou gólech. „Hrálo se na umělé trávě, což byla naše výhoda, přece jenom jsme na tomto povrchu strávili celou zimní přípravu a odehráli tam všechny přátelské zápasy. Nástup do zápasu jsme měli dobrý, soupeře jsme dostávali do úzkých rychlým přechodem do útoku i důrazem v osobních soubojích. Velmi nám pomohla vedoucí branka, navíc jsme poměrně záhy přidali po pěkné akci i druhou. Ke konci poločasu jsme se možná až moc zatáhli do defenzívy a po změně stran nám začátek nevyšel podle představ, naštěstí hosté ve své nejvážnější možnosti trefili pouze břevno. Postupně jsme se oklepali, hru znovu srovnali a po dvou výpadech do otevřené obrany navýšili konečný výsledek. Myslím, že jsme po všech stránkách odvedli kvalitní výkon, se startem do jara jsme spokojeni,“ chválil lanškrounský kouč Pavel Hrabáček.

Okresní derby svedlo proti sobě na začátek jara fotbalisty Vysokého Mýta a Chocně. Všechno podstatné se odehrálo ve druhém poločase, hosté vyskládali do rozmezí sedmi minut tři zásahy a zaskočení hráči rezervy na to reagovali pouze penaltovou korekcí. „Zápas moc fotbalové krásy nenabídl. První poločas byl bez šancí, ve druhém se Choceň třikrát gólově prosadila po fatálních chybách naší obrany,“ litoval trenér béčka Tomáš Fritsche. Jeho protějšek Petr Pražák byl po závěrečném hvizdu samozřejmě daleko šťastnější. „Ze začátku bylo na obou stranách hodně nepřesností. Postupem času jsme přebírali iniciativu a vytvořili si několik dobrých brankových příležitostí, avšak bez využití. Do druhého poločasu domácí nastoupili aktivněji, výsledkem jejich snažení byly závary v našem pokutovém území, ale vážnější ohrožení branky jsme nedopustili. Naopak jsme udeřili přímočarou akcí z hloubi vlastní poloviny a dostali se do vedení. To soupeře poznamenalo, během dalších osmi minut jsme přidali ještě dvě branky a utkání rozhodli.“