Choceň – H. Městec 3:1

Petr Zahálka, trenér FK Choceň: „Musím mužstvo pochválit za trpělivý výkon po celých devadesát minut. Vytvořili jsme si hodně gólových příležitostí, ale nedařilo se nám je proměňovat. Kluci nepropadli panice a z pěkných akcí ke konci utkání dokázali dvěma góly utkání rozhodnout. Tři body zůstaly zaslouženě v Chocni.“

Zbyněk Dujsík, trenér FK Jiskra H. Městec: „Utkání se nám nepovedlo. Zvláště obranná činnost byla přímo zoufalá. Nestačili jsme hlavně po stránce rychlosti. Od debaklu nás zachránil jen výborný výkon našeho brankáře Radka Stýbla.“

Třemošnice – Č. Třebová 1:0

Tomáš Jambor, předseda ŽSK Třemošnice: „Zápas nevalné úrovně rozhodl v 72. minutě David Forman. Hosté byli v prvním poločase nebezpečnější, ale ve druhé půlce jsme je zatlačili a vyústěním byla jediná branka v utkání. Jsme za tři body rádi, ale je co zlepšovat. S tímto výkonem bychom proti lídrům krajského přeboru jistě neuspěli.“

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: „V prvním půli jsme si vytvořili několik slibných šancí ke vstřelení branky, ale bohužel naše finální řešení postrádalo patřičnou kvalitu a klid v zakončení. Zápas rozhodla jediná branka, kterou vsítil domácí celek v závěru utkání a poté si jednobrankový náskok zkušeně pohlídal. Celkově je to třetí porážka v řadě, která nás poslala do spodních pater tabulky. Jestli se chceme odrazit ode dna, tak se musíme zlepšit ve všech směrech. Hlavní co nám chybí, je řešení útočných akcí ve větším klidu a ve vápně soupeře být víc agresivní.“

Lanškroun – Proseč 7:4

Pavel Hrabáček, trenér TJ Lanškroun: „Na nováčka, kterého jsme neznali, jsme se připravili velice dobře a hned v prvních minutách jsme odskočili na dvě branky. Celý poločas jsme odehráli kvalitně, proměnili jsme několik šancí a vyhráli jej 5:0. Zato druhou půli jsme podcenili, nehráli zodpovědně, a proto utkání skončilo takovým skóre. Soupeře jsme nechali zkorigovat výsledek takřka sami. Doufám, že se z toho do dalšího utkání poučíme. Spokojenost se třemi body je.“

Vladimír Pala, trenér FK Proseč: „V průběhu týdne si vysvětlíme chyby z předešlého zápasu, před zápasem si řekneme co hrát, hráči vše chápou, ale po třinácti minutách je po zápase. A do toho vás tam celý zápas koušou mušky. Opravdu krásně prožité nedělní odpoledne. To, že jsme druhý poločas byli lepší, nic nemění na celkovém dojmu. Jestli to bylo polevením domácích, nebo opravdové zlepšení, nezjistím. To, co mám na jazyku, sem nepatří, takže víc to raději rozeberu s hráči.“