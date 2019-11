Lídr tabulky ve skupině B zajížděl do Lanškrouna. Dvěma góly, o něž se postaral Petruň, rezerva Lanškrouna dvakrát vedla a držela náskok až do nastavení, kdy letohradské béčko zachránil Pokorný. Při pokutových kopech na tom byli lépe přece jen hráči Lanškrouna a připsali si dva cenné body.

Při pohledu do tabulky, která je až nečekaně vyrovnaná, si hráči Semanína představovali rozlučku určitě jinak, než jak se prezentovali. Naopak Sloupenští dokázali soupeře překvapit a po zásluze si odvezli tři body po vítězství 3:1.

Tři góly na hřišti soupeře nastřílelo i Jablonné a také to stačilo na vítězství, když hosté porazili Opatovec 3:2. Hodně nervózní utkání z obou stran pro sebe rozhodli Jablonští po přestávce. V tu dobu vedli po Ličkově gólu, ale krátce po změně stran vyrovnal Svoboda z penalty, když propasíroval míč pod tělem brankáře. Po hodině hry dával na zadní tyči do prázdné Filip a po něm krásně vyslal Krejsa do samostatného úniku Barneta, který si v souboji jeden na jednoho s Lampárkem poradil. Ihned z další akce snížil domácí Jukl střelou přes několik těl, ale v emotivním závěru hosté vedení udrželi a slavili tři body.

Stolany – Dobříkov 4:4 pen. 7:6 (4:1). Branky: 6. Polívka, 11., 21. a 23. Kubašta – 43. a 50. Karela, 61. vlastní, 63. Klapal. Rozhodčí: Šlor. ŽK: 0:0. Diváci: 50. Dobříkov: J. Rychtařík – Konvalina, Karela, Vaněk, Horáček, Houžvička, Klapal, Svoboda, Vojtíšek, Rydval (88. Janík), Pirkl (76. Kopecký).

Lanškroun B – Letohrad B 2:2 pen. 4:2 (1:1). Branky: 35. a 53. Petruň – 25. J. Prochzáka, 92. Pokorný. Rozhodčí: Vykopal. ŽK: 0:4. Diváci: 60. Lanškroun B: Herzog – P. Stasiowski, Hostovský (46. Sita), O. Stasiowski, Urban, Mizerák, Lechnýř, Skalický, Černušák (81. Farkaš), Komínek (79. Bednář), Petruň (86. Macháček). Letohrad B: Vyšohlíd – Vencl, Vaníček, Petráček, Šponar (31. Černohous, 79. Pačínek), Preclík, Švercl, Smíšek, Pokorný, Beneš, Procházka.

Semanín – Sloupnice 1:3 (0:2). Branky: 64. Urbanec – 22. Šafek, 31. Hanus, 55. Mikulecký. Rozhodčí: Kerhát. ŽK: 2:1. Diváci: 52. Semanín: Stříteský – Nešický, Hajdari, Bednár, Morkes (63. Herynek), Urbanec, Dvořák, Petr, Votřel (70. Sokol), Kovář, Tomeš. Sloupnice: Voleský – Hanus, V. Jelínek, Zachař, Dočkal (90. Štarman), Šafek, Holec, Kupka, Vodehnal, Vašina (82. O. Mikulecký), M. Mikulecký.

Opatovec – Jablonné 2:3 (0:1). Branky: 52. Svoboda z pen., 75. Jukl – 37. Lička, 65. Filip, 73. Barnet. Rozhodčí: Pecina. ŽK: 4:2. Diváci: 80. Jablonné: Šlahora – Bednář, Krejsa, Chládek, Lička, Barnet, Filip (86. Černohous), Čada, Uher, Matějka, Kashalupa (69. Špaček, 90. Petrjánoš).