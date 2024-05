Vedoucí Zámrsk po týden starém selhání najel zpátky na vítěznou vlnu. V duelu s Prosečí sice fanoušky herně úplně nenadchl, nicméně v pořadí šestnácté sezonní vítězství tamní fotbalisté oslavili. A bylo to vítězství „v hodině dvanácté“, publikum rozjásal trefou na 2:1 Martin Dvořák tři minuty před koncem. Zámrsk vede šest kol před koncem o jedenáct bodů.

Oba týmy moc chtěly vyhrát, ale zajímavá bitva Pod Jelenicí vzala smírný konec

Boj o záchranu v I. A třídě nebude pro slabé povahy. Připomeňme, že Hlinsko v divizní skupině C aktuálně propadlo na sestupové místo, což by znamenalo pád posledních tří týmů tabulky do I. B třídy. A „horkých adeptů“ je habaděj… Žamberk nyní díky zázračnému vzepjetí v koncovce duelu se silnými Slatiňany vykřesal naději. Ještě v 84. minutě to s domácím týmem zastavu 1:2 vypadalo zle nedobře, ale potom Huška vyrovnal a než se soupeř vzpamatoval, uštědřil mu střelec Cvik K. O. Skvělý obrat, ale žamberská situace zůstává i přes tento dílčí úspěch nadále extrémně vážná.

Totéž „v bledě modrém“ platí pro České Heřmanice, které na jaře sbírají body výhradně remízami. Což o to, takový výsledek proti postupovému aspitantovi ze Skutče by sám o sobě rozhodně nebyl k zahození, ale konto se tímhle způsobem rozmnožuje krutě pomalu. Domácí fotbalisté v každém případě zaslouží uznání za to, že ve druhém poločase během pěti minut zlikvidovali dvougólové manko, rozhodnutí však přesto měli na svých kopačkách hosté, ale Netolický neproměnil v 71. minutě nařízený pokutový kop.

Další plichta 2:2 se zrodila v okresním derby v Jablonném nad Orlicí. Domácí chtěli potvrdit senzační tříbodový zisk ze Zámrsku a nakročili k tomu více než slibně, v rušném utkání vedli po hodině hry 2:0. Jenže ústecká rezerva se ne nadarmo nachází na postupové příčce, takže zabrala, nejprve snížila a čtvrt hodiny před koncem si někdejší opora Jiskry ve třetí lize a navrátilec na fotbalová hřiště po vleklých zdravotních problémech Josef Strnad „došel“ pro penaltu, kterou sám bezpečně proměnil. Remízu rozhodně více brali hosté.

FOTO: Optická převaha a držení míče? Ano. Nebezpečí před brankou soupeře? Ne

Loni na jaře skončilo derby mezi Dolním Újezdem a Poličkou nepěknými scénami a příjezdem hlídky Policie ČR. To se naštěstí neopakovalo a hrálo se v klidu na hřišti i v hledišti. Diváci se ovšem nestačili divit, jakým směrem se střetnutí vyvíjí. První varovnání přišlo ve 23. minutě, kdy po rohovém kopu otevřel účet Klein. Domácí neměli svůj den, do slibných šancí se sice dostali, ale bez efektu, a když po hodině hry inkasovali podruhé, upadli do herní křeče. S blížícm se závěrem otevírali stále více hru, postupně to z jejich strany bylo vabank a Poličští to potrestali dalšími dvěma zásahy. Vzhledem ke stále vypjatějšímu boji o udržení je to pro ně obrovsky cenný zisk.

A další důležitá výhra pro svitavského zástupce. Svitavské béčko si poradilo s Letohradem díky povedenému prvnímu poločasu a svého soupeře bodově dostihlo. Zlomová byla v tomto případě střelecká efektivta. Hosté svoje příležitosti zkraje zápasu promarnili, naopak domácí byli produktivní a do poločasu získaný dvougólový náskok si po přestávce s přehledem pohlídali.

Kéž bychom dokázali odehrát stejně náročně i jiná utkání než derby s Ústím...

Ve středu 8. května je na pořadu vložené kolo a v jeho rámci bude k vidění několik velice důležitých soubojů. Kromě již zmíněného v Ústí nad Orlicí se chystá existenční bitva Jablonné nad Orlicí – České Heřmanice nebo další duel ohrožených celků mezi Letohradem a Poličkou.

Středeční program: Letohrad B – Polička (10.15), Jablonné nad Orlicí – České Heřmanice (16.00), Svitavy B – FC Jiskra 2008, Žamberk – Dolní Újezd, Ústí nad Orlicí B – Moravská Třebová, Zámrsk – Skuteč, Proseč – Slatiňany (vše 17.00).