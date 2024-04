I. A TŘÍDA /FOTOGALERIE/ Fotbalisté Zámrsku se mohou cítit jako v bavlnce. Na vedoucí pozici mají náskok dvanácti bodů a s potěšením mohou sledovat rovněž to, jak jejich konkurence klopýtá. Nikdo z tria jeho pronásledovatelů o uplynulém víkendu neuspěl podle představ. Ústeckká rezerva zachránila proti Dolnímu Újezdu remízu těsně před koncem z penalty, Moravská Třebová nestačila na Proseč a Skuteč padla v Poličce. Ve spodní polovině tabulky si nikdo z orlické skupiny zvlášť nepomohl.

SK Polička vs. FC Skuteč. | Video: Radek Halva

Skóre okresního derby v Zámrsku otevřel domácí kanonýr Rožek po necelých čtyřech minutách hry, ale nezdálo se, že by si hosté ze Žamberka museli odvézt takový ranec. Téměř hodinu hry celkem drželi krok, jenže potom Rožek s útočným parťákem Jiráským bleskově „slepili“ další dva zásahy a hra hostů se začala rozpadat, až se v posledních deseti minutách sesypala úplně a domácí otevřeli gólová stavidla.

Dva týmy pyšnící se dobrou jarní formou se střetly v Ústí nad Orlicí a nebylo divu, že v souboji tamní rezervy s Dolním Újezdem byla k vidění vyrovnaná partie. Jako první udeřili hosté zásluhou ideálně umístěně střely z kopačky Drahoše a těsný náskok potom drželi do samotného závěru, i když se museli bránit narůstajícímu tlaku soupeře. Ten nakonec našel svoje vyústění v 87. minutě po faulu na Mikuleckého v pokutovém území, nařízenou penaltu proměnil Paata. A nemuselo zůstat jen u toho, vzápětí zahrával Paata trestný kop, gólman Pravec balon vyrazil před sebe a Krátký měl na noze rozhodnutí, jenže vysoko přestřelili. Dělba bodů byla spravedlivým vyjádřením poměru sil.

Vzhledem k našlapané spodní polovině pořadí patřilo k nejdůležitějším kláním tohoto kola to v Jablonném, kam přijelo o záchranářské body zabojovat svitavské béčko. A jeho boj byl stoprocentně úspěšný, za což mohlo poděkovat především Michalu Brázdovi a jeho střelecké pohotovosti, která hostům zajistila dvoubrankový náskok. O zápletku se čtvrt hodiny před koncem postaral proměněnou penaltou za ruku Kyllar, jenže to bylo ze strany domácích všechno.

2:3, 4:6, 3:3, 3:3. To jsou jarní výsledky fotbalistů Českých Heřmanic, z nichž je zjevné, že se při jejich sledování diváci nemohou nudit. Jenom body jim naskakují velmi pozvolna, což není dobrá zpráva. Tím spíše, že i ve Slatiňanech se utkání dlouho vyvíjelo v jejich prospěch, také zásluhou dvou gólů Tomáše Jirsáka odskočili v průběhu první půle na 3:1. Jenže si nepohlídali její závěr, v nastavení inkasovali, nedlouho po zahájení druhého poločasu bylo vyrovnáno a další přetahovaná změnu stavu nepřinesla. A to i proto, že deset minut před koncem při rodící se gólovce hostů zatáhl za „záchrannou brzdu“ Kudrnka a po červené kartě šel pod sprchy.

Bezgólová remíza v derby mezi letohradským béčkem a FC Jiskra 2008 nemohla rozhodně nikoho nadchnout, v nedělním dopoledni potřebovaly oba celky uhrát více. Jenže když se ani na jedné straně neujala žádná se sporadických brankových příležitostí, nebylo divu, že duel, který moc fotbalové krásy nepobral, nepoznal vítěze.

Do Poličky zavítala druhá Skuteč a protože domácí šli do zápasu po tristním jarním startu se šňůrou tři proher a skóre 0:13, moc šancí se jim nedávalo. První poločas tomu také více méně odpovídal, ovšem hosté ze stálé územní převahy nevytěžili nic více než nastřelenou tyč a několik slibných, ale nedotažených možností. Poličští se vážněji na dostřel soupeřovy svatyně dostali snad jednou, po přestávce se však obrázek dění na hrací ploše změnil. Skutečští se začali ze hřiště postupně vytrácet, domácí se dostali daleko více do hry a nakonec to byli oni, kdo sehrál rozhodující akci zápasu, když na konci pěkně sehraného rychlého protiútoku zachoval proti vybíhajícímu gólmanovi chladnou hlavu Boháček. Zbytek duelu domácí tým zvládl a nesmírně cenným vítězstvím naznačil, že by jeho jarní výkony mohly přece jen nabrat vzestupnou tendenci.

Nepovedené představení má za sebou moravskotřebovský Slovan na hřišti Proseče. Poprvé tam inkasoval klasicky „do šatny“, zvýšená aktivita po pauze vedla k vyrovnání zásluhou Lexmana, leč to byl poslední okamžik, kdy se hosté mohli radovat. Potom už bylo z jejich pohledu vše špatně. Domácím vrátil z pokutového kopu vedení Klíma, podruhé srovnat se Slovanistům nepovedlo a navíc si na cestu přibalili ještě červenou kartu, konkrétně za oplácení Štaffa.

