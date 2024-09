Pro předplatitele

TJ Sokol České Heřmanice vs. TJ Sokol Janov.

Radek Halva dnes 14:08

/I. A TŘÍDA/ Dvakrát do plusu, třikrát do mínusu. Tak lze shrnout uplynulé dějství ve druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěži z pohledu orlických zástupců. Těmi plusy máme na mysli Zámrsk, který strhnul na svoji stranu derby v Žamberku, a také lepšící se Dobříkov. Nejvíce zklamal Letohrad, jehož porážka s Třemošnici se řadí do kategorie nemilých překvapení.