A špatné zprávy pro tyto kluby nepřišly pouze z vlastních zápasů. I další výsledky tohoto kola jim přispěly ke „kyselé“ náladě“. Není divu. Vůbec jim nepomohli okresní „kolegové“ z Tatenice, kteří ve svém azylu v Albrechticích prohráli s posledními Rosicemi nad Labem a po podzimu téměř odepsaný tým z Pardubicka se naplno vrátil do hry o záchranu. A ani letohradské béčko nezaznamenalo počin, který by se ohrožené dvojici mohl jakkoli líbil, zanechalo totiž všechny body na trávníku existenčně ohrožené Poličky.

Mistři! Jehnědí v euforii, prvenství má v kapse. Razítko dalo půltuctem

Aktuální situace na dně pořadí je následující: Rosice (19), Žamberk (19), Zámrsk (21), Polička a Svitavy B (24).

A „lahůdka“ následujícího předposledního kola? Žamberk vs. Zámrsk (neděle 12. června, 17.00). Klidně ho lze označit „kdo s koho“. O holou existenci budou hrát především domácí fotbalisté, které případná porážka odešle nekompromisně do I. B třídy. Tohle skutečně nebude zápas pro slabé povahy…

První gól odšpuntoval kanonádu a Česká Třebová se parádně rozstřílela

„Upozorňoval jsem kluky na obvykle agresivní styl mladého týmu hostů, ale musím říci, že to nebylo až takové, hosté přijeli zřejmě v oslabeném složení. I nám chyběli někteří hráči, přesto jsme dali pěknou první branku a ujali se vedení. Ale potom jsme se znovu nevyvarovali chyby a přišel trest v podobě vyrovnání. Ani po přestávce nás soupeř nijak zvlášť aktivně nenapadal, my sehráli několik solidních útoků a z jednoho z nich David Bárta svým druhým gólem v zápase rozhodl. Hosté to ke konci sice zkoušeli nakopávanými míči, ale to je silná stránka Ondry Slaného, který si je uměl posbírat. Udělali jsme důležitý krok k záchraně, ale vyhráno ještě není,“ hodnotil cennou výhru Poličky nad Letohradem domácí trenér Roman Kysilko.

Duel svitavské a ústecké rezervy by se možná vyvíjel jinak, kdyby domácí proměnili za stavu 1:1 pokutový kop. Ale to jsou kdyby. Penaltu zneškodnil gólman Jeřábek a jeho spoluhráč Pinkava rozhodl hattrickem o nečekaně hladkém vítězství hostů, které vedl nový kouč Vladimír Novák.

Dolní Újezd bojoval ve Vysokém Mýtě o čtvrté místo. I když bojoval asi není správné slovo, dostal naloženo a nenavázal na zlepšený výkon z předešlého kola. „Místo lítého boje viděli naši věrní příznivci nezáživné fiasko. Tým opět postrádal řadu stabilních opor a vysokomýtské rezervě stačilo málo, aby s přehledem zvítězila. Ještě v 65. minutě Frňka dotáhl skóre na rozdíl jediné branky 3:2, potom jsme ale odpadli a výsledkem byla střelnice na náš účet,“ hodnotil zklamaný újezdský sekretář Jan Kabrhel.

24. KOLO: Vysoké Mýto B – Dolní Újezd 7:2 (2:1). Branky: Benda 2, Haladei 2, Sedlák, Dvořák, Prušek – P. Frank, Frňka. Svitavy B – Ústí nad Orlicí B 1:4 (1:1). Branky: D. Svoboda – Pinkava 3, Petscher. Přelouč – FC Jiskra 2008 4:1 (2:0). Branky: Voženílek, Vančura, Janecký, Oliva – Dvorský. Libišany – Žamberk 6:1 (1:0). Branky: Fidra 2, O. Kraják, L. Kraják, Bukač, Rosendorf – Táborský. Polička – Letohrad B 2:1 (1:1). Branky: Bárta 2 – Gregor. Tatenice – Rosice nad Labem 1:3 (0:2). Branky. M. Knápek – Fidler, Krátký, Šenkýř. Zámrsk – Lázně Bohdaneč 1:6 (0:2). Branky: Csernyanszký – Klátil 2, Hundák 2, Sadílek, Kakrda.