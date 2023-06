I. B TŘÍDA: Celé jaro bez jediné porážky, se závěrem podzimu dokonce patnáct utkání bez prohry v kuse. Fotbalisté Žamberka zaslouženě opanovali skupinu B. Na závěr v Kunčině byli před předáním poháru k porážce možná nejblíže za celou dobu, ale bezchybnou jarní bilanci nakonec dotáhli do konce a mohli se pustit do oslav.

Mužem, který zachránil žamberskou sérii neporazitelnosti, byl bez debat gólman David Vítek, protože nebýt jeho zákroků, těžko by hosté ve druhém poločase odolali tlaku soupeře z Kunčiny, který toužil po skalpu lídra a měl dostatek příležitostí na to, aby vývoj překlopil na svoji stranu. Jenže kromě Spálenského, který v 62. minutě odpověděl na vedoucí zásah Trejtnara, si všichni další domácí střelci vylámali na strážci svatyni zuby. Budiž ale, na jistotu záchrany to Kunčině stačilo, vyšší cíle si na jaře klást nemohla. A ani Žamberku tahle dělba bodů nijak zásadně nevadila a s pohárem se tým rychle vracel domů na zasloužené oslavy svého triumfu.

V sedmi zápasech závěrečného kola padlo dohromady pětačtyřicet branek, což svědčí o tom, že se na většině míst hrál fotbal relativně bezstarostný a otevřený. Až příliš bezstarostně k poslednímu kolu přistoupil Svratouch, k utkání do Jaroměřic nedal dohromady ani kompletní jedenáctku fotbalistů, takže domácí si v poklidném tempu připsali nejvyšší výhru sezony. Totožné skóre, tedy 7:0, se zrodilo na lanškrounském pažitu, kde tamní béčko bojovalo s Janovem o celkové šesté místo v soutěži. I když bojovalo je příliš silné slovo, hosté v sobě nenašli síly, aby soupeři čelili, duel měl jednoznačný průběh.

Společně se Žamberkem by do vyšší soutěže měla zamířit také druhá Sloupnice, na jejímž vynikajícím stříbrném umístění a velmi dobrém dojmu, který v sezoně zanechala, nemohla závěrečná porážka se Semanínem nic změnit. I Semanín však stojí za pozornost, jednak znovu dokončil ročník v TOP 5 a navíc prokázal morální sílu, protože se oklepal z květnové krize a zejména strašidelné „desítky“ v Janově a na závěr vyhrál tři zápasy v řadě.

Alespoň jednou na jaře přece jenom prožili vítěznou radost fotbalisté Jehnědí, které v odvetné části soutěže provázely především značné zdravotní problémy v kádru a výsledky tomu odpovídaly. Že se na krajské úrovni nakonec zachránili, to je pro ně velké štěstí, samotný finiš jim ovšem vyšel a v Moravské Třebové zásluhou šesti různých střelců pokořili domácí rezervu půltuctem branek.

Libchavský sestupový osud byl zpečetěn minulý týden, takže málem dvouciferná kanonáda proti Pomezí ozdobená navíc šestigólovým zápisem kanonýra Petra Pavláka měla pořádně hořkou příchuť. Kořeny propadu dlouholetého účastníka krajských soutěží leží ve zcela nepovedené podzimní části, na jaře se horké kaštany z ohně vytahat nepodařilo. Pomezí končí třinácté, což je pozice, jaká by na základě sportovních výsledků na udržení měla stačit, ale je otázkou, co přinesou nejbližší dny a dění ve vyšších soutěžích.

Kdo naopak zažil dobré jaro, to byl Dobříkov, ke své škodě se však hlavně vinou porážek ve vzájemných střetech se Žamberkem a Sloupnicí nedokázal zapojit do postupové hry. Byť herní kvalitu na to určitě s nejproduktivnější ofenzivou soutěže (86 gólů) měl. Na závěr vyhrál v Březové, které jaro nevyšlo zdaleka podle představ a i derniéra ukázala proč. I prázdnou branku dokázali domácí fotbalisté z hranice malého vápna překopnout, takže nebylo divu, že výsledkově tahali znovu za kratší konec.

14. KOLO: Sloupnice – Semanín 2:4 (1:1). Branky: O. Mikulecký 2 (obě z pen.) – P. Urbanec 3, Gregor. Moravská Třebová B – Jehnědí 2:6 (1:3). Branky: P. Mikšánek 2 – Neugebauer, Beneš, Pilař, Rozlívka, Vondra, Absolon. Jaroměřice – Svratouch 7:0 (5:0). Branky: Doležel 2, Hrbata, J. Valenta, Továrek, Valášek, Mooz. Březová nad Svitavou – Dobříkov 2:3 (1:2). Branky: Dufek, Říkovský – Novotný, Vojtíšek, Štosek. Libchavy – Pomezí 9:1 (5:1). Branky: Pavlák 6, Boštík, D. Ďuriš, Kovář – Pořízka. Kunčina – Žamberk 1:1 (0:1). Branky: Spálenský – Trejtnar. Lanškroun B – Janov 7:0 (3:0). Branky: Pavelka 2, Krejčí z pen., Šebrle, Richtr, T. Ďuriš, Marek.