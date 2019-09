R. Bělá – Lanškroun 0:7

Josef Radouš, vedoucí mužstva TJ Sokol R. Bělá: „První poločas, který skončil 0:1, byl ještě vyrovnaný. Hosté měli tři šance, jednu z nich proměnili. My jsme na tom byli podobně, ale neprosadili jsme se. Bohužel hned na začátku druhé půle jsme inkasovali druhý gól a vzápětí následovala penalta. Bylo pak otázkou, kolik dostaneme gólů, protože bylo rozhodnuto. Soupeř měl navrch, i když jsme mohli taky dvakrát skórovat. To se nám nepodařilo.“

Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: „Herně výborný vstup do utkání jsme promarnili, když jsme nedali dvě opravdu vyložené šance. Naopak jsme mohli pykat z první možnosti domácích, kde nás podržel gólman. Dle mého názoru jsme ale jinak byli po celý zápas lepším týmem, dostávali jsme se snadno do vápna. Do přestávky jsme však vstřelili jeden gól, což se ve druhé půli změnilo a nakonec to bylo o sedm branek. Musím i říct, že domácí se snažili hrát i za krajně nepříznivého stavu směrem dopředu až do konce utkání. Zápas jsme zvládli, chtěli jsme vyhrát a nyní už se musíme připravit na Třemošnici.“

Třemošnice – Č. Třebová 4:1

Tomáš Jambor, předseda ŽSK Třemošnice: „Díky rychlému gólu ze čtvrté minuty se naši hráči uklidnili a dobrým, zodpovědným výkonem do poločasové přestávky ještě jednou trefou navýšili vedení. Převahu na hřišti potvrdili dvěma góly ve druhé půlce. Kluky musím pochválit za předvedený poctivý výkon. Hosté zahrozili pouze jednou tyčí po standardní situaci, jednou nebo dvěma nebezpečnými střelami a několika rohovými kopy. Nicméně šanci našeho mužstva taktéž jednou zastavila branková konstrukce. K pěknému utkání přispěl i výborným výkonem rozhodčí Mach.“

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: „Celkově zasloužená výhra pro domácí tým, který má ve svých řadách zkušené borce. My jsme jim vítězství dost usnadnili, protože v obranné fázi jsme si počínali hodně naivně až dětinsky. No, a když za devadesát minut nevystřelíme na branku, tak nemůžeme pomýšlet na lepší výsledek.“

Moravany – Choceň 11:1

Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: „Soupeř měl v první minutě dobrou standardní situaci z hranice šestnáctky a hned na to ještě jednu nebezpečnou akci, kterou nevyužil. Potom už jsme ale začali svoje šance proměňovat my a skóre začalo narůstat. Začátek druhého poločasu patřil opět soupeři, kterému se ze dvou šancí podařilo dát čestný gól. Musím hráče pochválit za zodpovědný výkon po celých devadesát minut. Splnili vše, co jsme si řekli, včetně kvalitní koncovky.“

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: „Po dobrém výkonu mužstva ve středečním vítězném pohárovém utkání jsem věřil, že navážeme na předvedenou hru a nasazení. Bohužel se stal pravý opak. Nic se neopakovalo. Naše vystoupení se nedá hodnotit jinak než ostudou. Takovým přístupem a předvedenou fotbalovou kvalitou se v této soutěži o body nebojuje. Zvednout se z tohoto dna musíme jen a jen sami.“