Vysoké Mýto nahradilo ztracené body z minulého kola v Přelouči. „Výborně připravené hřiště, zodpovědný a bojovný výkon všech hráčů plus dvě nádherné branky, to vše rozhodlo o naší výhře. První gól padl po perfektní kombinaci všech řad a precizním zakončení Lukáše Bendy. Druhý by určitě obstál v soutěži o branku měsíce. Wimmer převzal míč na našem vápně a po šedesátimetrovém sprintu zakončil střelou z hranice pokutového území do šibenice. Výsledek mohl být i výraznější v nás prospěch, ale proti byl gólman, který zlikvidoval naše další vyložené šance. Poděkování patří všem hráčům za předvedený výkon,“ chválil trenér Tomáš Fritsche.

Choceňský Spartak vstoupil do jara ve velkém stylu, když na výhru ve Vysokém Mýtě navázal také v domácím prostředí, nováčkovi z Prosetína nedal šanci. „Utkání se nám povedlo výsledkově i herně. Pokud bychom proměnili všechny vypracované šance, mohlo být skóre i vyšší. Musím nicméně ocenit soupeře, který i za rozhodnutého stavu bojoval do poslední minuty,“ okomentoval střetnutí kormidelník Chocně Petr Pražák.

A to „nejlepší“ na závěr. Lanškroun prohrál v Moravanech, které doposud v celém ročníku zvítězily v jediném zápase! Když tenhle výsledek v nedělním odpoledni vyskočil na světlo světa, nechtěl mu asi nikdo věřit… „První poločas se odehrával převážně na polovině domácích, vypracovali jsme si několik příležitostí, ale nic úplně stoprocentního to nebylo. Soupeř se k naší brance dostával ojediněle, ale ze svého prvního rohu po nedorozumění ve vápně otevřel skóre. Nám se podařilo z penalty srovnat a věřili jsme, že po přestávce přidáme další branky. Místo toho přidali domácí po naší individuální chybě a my se následně propadli do naprosté herní křeče, byli jsme totálně nepřesní, Moravany vycítily šanci a zbytek zápasu odjezdily a odbojovaly tak, jak se o záchranu má bojovat,“ uvedl trenér Pavel Hrabáček. „Zápas jsme nezvládli a není se na co vymlouvat, nemáme žádné alibi. Přitom kluci utkání určitě neodflákli, v kabině byl každý kritický sám k sobě. Věřím proto, že nás tahle porážka nepoznamená a příště budeme zase lepší,“ dodal Hrabáček.