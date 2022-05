Ze začátku udeřilo ze dvou standardních situací, ale podle jeho slov to nebylo nic plánovaného. „Standardky moc nenacvičujeme, navíc góly hlavou příliš nedávám, teď se mi ale podařily hned dva. Třetí a čtvrtá branka potom padly po akcích ve stylu: Víme o sobě,“ vrací se Ptáček k vydařenému odpoledni na hřišti klubu, kde v minulosti sám působil. Je to pro něj prestižnější záležitost než jiná mistrovská utkání? „Neřekl bych, že prestižnější, s většinou svitavských kluků se znám a tak se snažím vyhýbat konfliktům. Určitě mě těší, že se mi proti nim daří. Na angažmá ve Svitavách nevzpomínám, je to přece jenom dávno, nicméně zkušenost to byla dobrá,“ uvedl špičkový kanonýr krajského přeboru.

Přitom zahajovací jarní kola mu po střelecké stránce nevyšla podle jeho zvyklostí. Proměnil se spíše v nahrávače a sám se nemohl trefit. Že by ho to však nějak trápilo,. to ani omylem. „Žádné drama jsem z toho nedělal, protože do gólových příležitostí se dostávám pravidelně, takže jsem věřil, že to zase přijde,“ okomentoval František ptáček svůj lehký výpadek zkraje jarních bojů, který je ovšem rázem zapomenut.

Lanškroun se i díky dvěma výhrám ze hřišť soupeřů posunul do nejlepší přeborové trojky a vzhledem k aktuální formě mužstva se zdá, že neřekl zdaleka poslední slovo. „S našimi výkony i výsledky jsem spokojen. To, že se občas nedaří, je ve fotbale normální,“ nedělá si těžkou hlavu třeba ani z porážky na půdě Rohovládovy Bělé, která lanškrounské fanoušky nepochybně nemile překvapila. „Základem k úspěchu je vždycky týmová hra. Například v Holicích nás výrazně podržel i gólman Honza Ehrenberger, který tam během deseti minut chytil samostatný nájezd a pokutový kop. Jsem přesvědčen, že mámo na to, abychom byli do třetího místa v tabulce," dodal František Ptáček.

František Ptáček (vpravo) v utkání ve Svitavách.Zdroj: Martin Alexa.

S nadstandardními střeleckými výkony se na Ústeckoorlicku o čarodějnickém a prvomájovém víkendu roztrhl pytel. Na třináctigólové demolici Rudoltic v utkání okresního přeboru se v českotřebovském dresu podíleli Michal Foff pěti a Kristián Král čtyřmi zásahy. Čtyřikrát se prosadil rovněž Tomáš Jirsák z Českých Heřmanic při výhře lídra I. B třídy nad Sokolem Bystré. Mezi mládežníky zapsali pět branek mladší žáci Štěpán Čáp z Jablonného nad Orlicí a Tadeáš Vodák z Žichlínku i dorostenec Tomáš Chadima z Řetové.