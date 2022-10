Není toho věru moc, co by se dalo z desátého kola krajského přeboru označit jako pozitivní, máme-li hovořit o orlickém regionu. Trápí se Česká Třebová, která od výhry nad Horními Ředicemi nedala v dalších čtyřech utkáních gól. Nejde to ani Lanškrounu, který propadl doma proti Litomyšli a připsal si třetí nezdar v řadě. A vysokomýtský nováček, ten prohrál rovněž potřetí za sebou, z toho podruhé o jediný gól, což je dvojnásob mrzuté.

Lanškroun – Litomyšl 1:3

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Vstup do zápasu se nám povedl na výbornou, hned z první akce jsme vstřelili vedoucí branku. Ale v dalších minutách se aktivita přesunula na kopačky hostů. Ti se začali stále více prosazovat, brzy vyrovnali, častěji se dostávali do nebezpečného zakončení a nás několikrát do poločasu podržel brankář. Po změně stran se obraz nezměnil, soupeř hrozil z brejků, do kterých se dostával, dva z nich proměnil a rozhodl o výsledku. Vítězství Litomyšle bylo zcela zasloužené. My jsme nepředvedli dobrý výkon, jakoby nám brzké vedení ve finále spíše uškodilo. Pořádně jsme ani nedostali do zápasu, bojovali jsme nejen se soupeřem, ale i sami se sebou. Nezdar musíme hodit za hlavu a ve zbylých pěti kolech zahrát daleko lépe.

Sestřih gólů:

Zdroj: Youtube

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Po delší době jsme se sešli v plné síle a v týdnu absolvovali tři plnohodnotné tréninky. Na výkonu to bylo hned znát. Začátek byl sice z naší strany velmi špatný a po jednoduchém nakopu za obranu se prosadil Ptáček. Naštěstí jsme na tento vývoj velmi dobře zareagovali a od té chvíle měli utkání plně ve svých rukách. Vytvářeli jsme si velké množství šanci, bohužel jsme byli žalostní v koncovce. Do poločasu se podařilo vyrovnat Foltovi, který si perfektně našel odraženy míč, ale další stoprocentní gólovky jsme neproměnili. Ve stejném duchu jsme vstoupili také do druhé půle, Lanškroun měl velké problémy s míči za obranu a my měli další slibné příležitosti. Naštěstí jsme dvě zužitkovali a tentokrát si z Lanškrouna odvážíme zasloužené tři body. Byl to náš nejlepší výkon za poslední dobu, jenom jsme měli být efektivnější. Šancí jsme totiž měli tak na tři zápasy.

Pardubičky – Česká Třebová 5:0

Tomáš Mrázek, trenér SK Pardubičky: Konečně jsme zvýšili produktivitu, díky tomu jsme mohli jednoznačně zvítězit. Prakticky po celé utkání jsme udávali tempo a zcela po zásluze získali tři body. Chválím tým za dodržení stanovené taktiky a za nasazení.

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Těžko hledám slova k hodnocení. Momentálně jsme úplně dole. Nedaří se nám ani v ofenzívě, ani v defenzívě. Jako tým jsme se dostali dolů, teď se jako tým musíme snažit nabrat směr nahoru. Domácí z minima vytěžili maximum, čemuž jsme navíc pomohli dvěma vlastními góly a jednou mega hrubkou. O střelecké impotenci nemusím dlouze hovořit. Jeden gól ze čtyř zápasů mluví za vše…

Vysoké Mýto B – Svitavy 1:2

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Soupeře jsme měli srazit v prvním poločase, kdy jsme měli slušný nástup do zápasu, ale naše střelecké pokusy létaly převážně mimo branku. Zlom přinesla vydařená pasáž po změně stran. Nejprve utekl Tůma a dal do strany pěkný míč Svobodovi, který se z úhlu trefil přesně podél gólmana. O chvíli později rozehrál střelec úvodní branky roh, na přední tyči se prosadil Brázda a bylo to 2:0. Domácí snížili, když se nám nepovedlo odvrátit po trestném kopu balon z vlastní šestnáctky a ke střele se dostal Vopršálek. Závěr jsme naštěstí ustáli bez dalších chyb, soupeř se dostal snad pouze ke dvěma střeleckým pokusům Ráliše. Tří bodů z venku si určitě ceníme, nicméně fotbal to byl převážně plný osobních soubojů s minimem zajímavějších akcí a pro diváky ke koukání moc nebyl.

František Dvořák st., trenér SK Vysoké Mýto: V poli jsme odehráli vyrovnané utkání, ale Svitavy byly lepší v útočné fázi, kde byly aktivnější, kvalitnější v kombinaci, vytvořily si množství standardních situací, My jsme sice hráli dobře organizovaně v obraně, jenže přechodová fáze trochu drhla a vepředu se nám nedařilo udržet míč. Po bezgólovém poločase jsme inkasovali od Ivoše Svobody, který svoji možnost zkušeně proměnil. Vzápětí přišel druhý gól v naší síti, potom korigoval neúnavný Vopršálek a hnali jsme se za vyrovnáním. Chyběla nám ovšem potřebná kvalita, takže nebylo souzeno vstřelit druhou branku. Byla také znát fyzická únava, byl to čtvrtý zápas za dva týdny a to se v našem složení musí projevit.

Lázně Bohdaneč – Choceň 1:1

Tomáš Jupa, sekretář SK Lázně Bohdaneč: Tohle utkání se velmi těžko hodnotí. Od úvodních minut se nám nedařilo. Hosté hráli nadšeně, obětavě a především velmi tvrdě. Na to se nám v naší slepené sestavě nepodařilo najít odpověď. Sice jsme skoro celý poločas vedli, ale v samotném závěru jsme neuhlídali standardní situaci a tak bereme bod za spravedlivou remízu.

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: V Bohdanči jsme odehráli zápas, který se jen tak nevidí. Museli jsme ze zdravotních důvodů do 52. minuty třikrát střídat. K tomu gólman Krátký obdržel po hodině hry červenou kartu. Do branky se postavil stoper Martin Fikejz, který dokázal v 92.minutě využít náš závěrečný tlak a vyrovnal na 1:1. Nicméně utkání jsme si sami zkomplikovali, když jsme znovu neproměnili velké šance. Naopak po našem zaváhání soupeř svoji ojedinělou příležitost proměnil. Přes bláznivý průběh máme alespoň bod. Pro mě to je však do tabulky další ztráta dvou bodů.

10. KOLO: Lanškroun – Litomyšl 1:3 (1:1). Branky: F. Ptáček – Folta 2, Tomšů. Vysoké Mýto B – Svitavy 1:2 (0:0). Branky: Vopršálek – I. Svoboda, Brázda. Horní Ředice – Libišany 3:0 (3:0). Branky: Pithart, Obermajer, Koreček. Moravská Třebová – Třemošnice 2:0 (2:0). Branky: Holub z pen., Lebiš. Pardubičky – Česká Třebová 5:0 (2:0). Branky: Havelka 2, Markl, Svoboda, Ficek. Moravany – Holice 1:4 (1:2). Branky: Knotek – Prokop 3, T. Jedlička. Lázně Bohdaneč – Choceň 1:1 (0:0). Branky: Klátil – M. Fikejz. ČK: 1:1 (Břeň – Krátký).

Utkání Heřmanův Městec – Přelouč bylo odloženo (19. 10., 15.30).