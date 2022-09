Vysoké Mýto B – Moravany 3:3

František Dvořák st., trenér SK Vysoké Mýto B: Výsledek pro nás není dobrý. Dopouštíme se stále stejných chyb, znovu jsme doplatili na nedůraz v pokutovém území na obou stranách hřiště. Naše hra sice na pohled vypadala hezky, jenže nebyla dostatečně účinná. Problém byl, že jsme třikrát vedli, ovšem ani v jednom případě jsme nedokázali vedení pojistit a tím se více uklidnit, byť na to příležitosti byly. Bohužel mnoho našich zajímavě rozehraných akcí jsme nedokázali dotáhnout do přesného finále. A naopak jsme chybami dovolili soupeři, aby pokaždé vyrovnal. Ať už poté, co si protihráč udělá ze čtyř našich hráčů slalomové tyče, nebo po hloupém faulu na šestnáctce a navíc špatně prodloužené zdi. Chtěli jsme mít po utkání šest bodů, máme čtyři a to je málo.

Vysokomýtské oslavy v rytmu kanonády. I Letohrad na podtrženou jedničku

Tomáš Fišer, trenér TJ Sokol Moravany: Chválím celý tým za nasazení a bojovnost s kvalitním soupeřem. Cením si, že kluci dokázali pokaždé vcelku rychle srovnat skóre. Při troše štěstí jsme mohli utkání v závěru překlopit v náš prospěch.

Česká Třebová – Choceň 3:3

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Utkání, které se mi nehodnotí snadno. Brzy jsme se dostali do vedení a zdálo se, že máme vývoj pod kontrolou. Hosté však zbraně nesložili a vyrovnali, což nám sebralo vítr z plachet. Každý chvilku tahá pilku, takový byl obraz hry. Opět jsme se dostali do vedení, ale začátek druhé půle jsme nezachytili a soupeř znovu srovnal. Bylo ještě hůře, když byl v 60. minutě vyloučen Grepl. Soupeř pak měl více ze hry, ale do vedení jsme šli potřetí my. Náskok jsme však neudrželi a těsně před koncem inkasovali. Vývoj byl jak na houpačce a v kontextu celého utkání je dělba bodů asi spravedlivá.

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: V České Třebové se odehrálo vyhecované utkání, ke kterému přispěly první dvě kontroverzní branky soupeře. Domácí se nás snažili překonat nakopávanými míči za obranu, naopak naše souhra nebyla ideální. Do druhého poločasu jsme přeskupili sestavu a od první minuty jsme soupeře přehrávali. Vytvářeli jsme si šance, ale bohužel jen dvě se nám podařilo proměnit. Mužstvo musím pochválit za přístup a herní kvalitu ve druhé půli.

Moravská Třebová – Lanškroun 0:2

Karel Procházka, zastupující trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Začali jsme podobně jako minulý týden v Horních Ředicích, tedy obdrženou brankou v první minutě. Mančaft to srazilo a bojoval dál, ale soupeř na nás byl dobře připravený, zatáhl se do hlubšího bloku, hrál velice chytře, vyrážel do rychlých brejků a z nich byl nebezpečný. Měli jsme také několik dobrých příležitostí, ale ani hlavička Olejníka, ani střela Lebiše do odkryté svatyně v síti neskončily. V závěru jsme se dostali do tlaku, ale bohužel bez vyložených šancí a nic z toho nebylo. Dát gól nám nebylo souzeno. Myslím si, že se jednalo o zápas dobré úrovně, pro nás však s nešťastným koncem.

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Myslím, že jsme si za kolektivní, bojovný i herně kvalitní výkon vítězství zasloužili. Hodně nám pomohl rychlý vedoucí gól, kdy se po necelých dvou minutách střelou z hranice šestnáctky prosadil Jakub Ptáček. I v dalším průběhu jsme byli nebezpečnější než soupeř, ale buďto jsme v dobrých pozicích branku překopli, nebo trefili zblízka brankáře. I domácí se snažili hrát dopředu, ale snad s výjimkou jedné dvou situací jsme to vcelku s přehledem odbránili. Po přestávce jsme pokračovali v podobném duchu, hráli jsme koncentrovaně, dařilo se nám i v přechodové fázi, kde jsme eliminovali zbytečné ztráty. Druhý gól po důrazném průniku a přesném zakončení Pecháčka byl prakticky rozhodující. Domácí se dostali jen k chvilkovému tlaku díky standardním situacím, ale s těmi jsme si dokázali poradit. S výsledkem panuje naprostá spokojenost a tentokrát i s předvedenou hrou. Ze čtyř zatím odehraných utkání to od nás byl nejpovedenější výkon.

5. KOLO: Pardubičky – Lázně Bohdaneč 1:3 (1:0). Branky: Svoboda – Sadílek, Hundák, Klouda. Litomyšl – Libišany 3:3 (1:2). Branky: Urban, Paclík, Škeřík – Chmelík, L. Kraják z pen., Semelka. ČK: 1:0 (M. Hašek). Holice – Přelouč 3:0 (3:0). Branky: J. Jedlička, T. Jedlička, Václavek. Česká Třebová – Choceň 3:3 (2:1). Branky: Novotný 2 (1 z pen.), Grepl – Fikejz, Kužma, Coufal. ČK: 1:0 (Grepl). Vysoké Mýto B – Moravany 3:3 (1:1). Branky: Hájek 2, Benda – Knotek 2, Kosina. Třemošnice – Horní Ředice 3:2 (1:2). Branky: J. Vančura, P. Šindelář, vlastní (Březina) – Přibyl z pen., Šenkýř. Moravská Třebová – Lanškroun 0:2 (0:1). Branky: J. Ptáček, Pecháček. Svitavy – Heřmanův Městec 0:0 (0:0).