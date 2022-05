Mladý domácí celek musel využít služeb čtveřice dorostenců a nebylo to rozhodně ke škodě věci, však hned po čtyřech minutách hry se na vedoucím gólu podíleli individuální akcí a přihrávkou Leníček a přesným zakončením Petrjánoš. Vyrovnat po půlhodině mohl, lépe řečeno měl, Kristek, z pokutového kopu však netrefil branku. O poznání lépe si tento hráč vedl krátce po změně stran, kdy mu ke gólu pomohlo fatální nedorozumění v ústeckých zadních řadách. Před prázdnou brankou to věru neměl složité. Rušný zápas se hrál „nahoru – dolů“, oba rivalové měli možnosti na to, aby strhli vedení na svoji stranu, ale síť vícekrát nikdo nerozvlnil a výslednou plichtu nakonec týmy celkem braly.

Souboj béček na letohradském pažitu překvapil. Ne snad, že by výhra Vysokého Mýta byla až takovou senzací, ale skóre 1:6, to se tedy nečekalo, tím spíše, že Letohrad šel do tohoto duelu coby třetí tým tabulky, který v minulých kolech zanechal vesměs velmi dobrý dojem. Ale do nedělního dopoledne se bystřeji probudili vysokomýtští fotbalisté. Což platilo především v nástupech do obou poločasů, hosté pokaždé gólově udeřili a soupeř nenacházel odpověď. Úřadoval znovu Haladei, který gól opět dal, ale tentokrát je hlavně připravoval kolegům.

Do nebývalých výšin se v pořadí soutěže posunul tým FC Jiskra 2008, který na domácí půdě v Králíkách zvládl souboj s o záchranu bojující Poličkou. Utkání pobralo jen velice málo fotbalové krásy a určující pro vývoj směřující ke konečnému skóre 2:1 byla rychlá trefa Kaplana po necelých čtyřech minutách.

Body naléhavě potřebuje Žamberk a teď proti Dolnímu Újezdu dva ztratil. Remíza 2:2 mu nemohla stačil už z toho důvodu, že vedení ztratil v poslední minutě z pokutového kopu, který proměnil hostující kapitán Fulík. Neuspěl ani Zámrsk, ten dostal od vedoucích Libišan na vlastním trávníku dokonalou fotbalovou lekci.

19. KOLO: Žamberk – Dolní Újezd 2:2 (1:1). Branky: Cvik 2 – J. Vomáčka, Fulík z pen. Svitavy B – Přelouč 3:3 (0:2). Branky: Brázda, Válek, Horák – Oliva z pen., Hejcman, Březina. Letohrad B – Vysoké Mýto B 1:6 (0:2). Branky: Preclík z pen. – Javůrek 2, Kuzma 2, Haladei, Hájek. Lázně Bohdaneč – Rosice nad Labem 5:0 (3:0). Branky: Klátil 2, Flekr, Markl, Uhlíř. Zámrsk – Libišany 0:7 (0:2). Branky: Chmelík 2, O. Kraják 2, Bukač, Záruba, Ottmar z pen. FC Jiskra 2008 – Polička 2:1 (1:0). Branky: Kaplan, Macek – Zahoran. Ústí nad Orlicí – Tatenice 1:1 (1:0). Branky: Petrjánoš – Kristek.