Lanškroun se na dlouhý „výlet“ do Železných hor vydal mimo jiné bez svého elitního kanonýra Františka Ptáčka. Začal špatně, ale ke svému štěstí na rychle obdrženou branku neméně rychle odpověděl. A další průběh si vzal pod svoje křídla spíše sváteční střelec Vilém Jílek, jehož dvě trefy nasměrovaly celý zápas předpokládaným směrem a hosté brali další tři body.

„Vstup do utkání jsme měli velice špatný, hned na začátku jsme si nepohlídali Vančuru, který se prosadil na středu velkého vápna mezi našimi stopery, obešel i brankáře a otevřel skóre. Naštěstí se nám hned vzápětí povedlo vyrovnat, když Pecháček nevypustil souboj s brankářem a zhruba z dvaceti metrů trefil prázdnou branku. Za stavu 1:1 nás podržel Slaný, když soupeři zlikvidoval vyloženou šanci. Potom jsme začali přebírat iniciativu, obrat dokonal Jílek hlavou po rohovém kopu a po změně stran stejný hráč přidal uklidňující třetí branku. Závěr jsme kontrolovali. Domácí se prezentovali jako snaživý tým, hrozili hlavně z rohových kopů, ale dokázali jsme to odbránit. Herně jsme byli po většinu času mírně lepší, i když nepřesností bylo v naší hře především v první půli také dost,“ poznamenal lanškrounský kormidelník Pavel Hrabáček.

Standardky dovedly Jiskru k další cenné výhře. Letohradské body přicházejí pozdě

V České Třebové se dlouho hrálo podle domácích not a když Matěj Borek svým druhým gólem zvyšoval na 3:0, nezdálo se, že by zápas ještě doznal zápletky. Omyl, hosté se v závěru dostali do tlaku, přiblížili se na rozdíl jediné branky a jenom smůla v podobě nastřelené tyčky je připravila o vyrovnání.

„Aktuální forma obou týmů patří mezi nejlepší v soutěži, což potvrdily i v samotném utkání. Hrál se fyzicky velice náročný zápas, který ovšem postrádal větší brankové příležitosti. Hosté v jedné z mála ztroskotali na Hotmarovi, zatímco na naší straně se nemýlil Klímek a do kabin jsme šli s náskokem. Ve druhé půli jsme vedení navýšili zásluhou Borka na třígólové. Hosté se ovšem nevzdali, vycítili, že se na nás projevuje velice náročný program, a začali nás výrazně přehrávat. Když snížili na rozdíl jediného gólu, dal se očekávat zajímavý závěr. Kluci ovšem cenné vítězství doslova vydřeli. Pardubičky se představily ve velice dobrém světle a respekt, který jsme před nimi měly, byl rozhodně na místě,“ vyjádřil se trenér František Dvořák ml.

První vyhrál 5:1, druhý také, na čele beze změny. Myšák zničil rivala sedmi góly

Choceňský Spartak zamířil do Přelouče, která se v poslední době pyšní dobrými výsledky a směřuje za záchranou v krajském přeboru. A další krok učinila i v tomto střetnutí. „K utkání jsme odjížděli v hodně omlazeném složení. Soupeř ve zkušené sestavě byl vysoce efektivní, naopak my jsme z mála šancí branku nedali. Náš výkon na zisk bodů nestačil,“ uznal kouč Petr Pražák.

Fotbalisté Horních Ředic přijeli hájit vedoucí umístění do Vysokého Mýta a diváci tam byli svědky jejich pádu z trůnu. Béčko se totiž rozehrálo k velmi dobrému výkonu a soupeře zaskočilo. Zřejmě klíčový byl nástup do druhého poločasu, kdy Kabrhel svým gólem zlomil smírné skóre na stranu domácích hráčů. Ti potom úspěšně odolali soupeřově snaze o vyrovnání a v závěru přidal Mokrejš razítko na překvapivou výhru. Korekce Pitharta ve čtvrté minutě nastaveného času rezervě nemohla nijak zásadně ublížit.