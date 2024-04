V Litomyšli se hrálo v hodně nevlídných deštivých a větrných podmínkách. Diváky by nejvíce zahřály góly, ale ty byly naprosto nedostatkovým zbožím. „Naposledy jsme v Litomyšli vysoko prohráli, takže remízový výsledek pro nás nepředstavuje zklamání. I obraz hry byl celkem vyrovnaný, v zápasy byly pasáže, kdy se zdálo, že jeden či druhý tým má navrch, ale pak se to zase srovnalo. Obě obrany byly velmi pozorné. Na každé straně se zrodilo po dvou vyložených šancích, u domácích byl nejvíce nebezpečný samostatný únik Folty, za nás zase Ptáček trefil tyč. Kdo by dal gól, tak by vyhrál, ale nepovedlo se to nikomu, takže se zrodila remíza. Duel se hrál s nasazením a myslím, že i když byl bezbrankový, tak svoji kvalitu měl,“ hodnotil lanškrounský kormidelník Pavel Hrabáček.

Jen čtyři body od prvního místa je Česká Třebová, která navázala na svoje výborné jarní výsledky i proti Prosetínu. „Složité klimatické podmínky, těžký terén a nažhavený soupeř, to všechno zapříčinilo, že jsme v úvodu prvního poločasu byli zakřiknutí. Prosetím po našich ztrátách vyrážel do rychlých protiútoků a byl rozhodně pohyblivějším týmem. Ve 36. minutě jsme si ovšem pomohli standardní situací, po které jsme šli do vedení a nepříliš povedený poločas dohráli bez obdržené branky. V úvodu druhé půle navýšil skóre Vaňous a definitivní klid do našich řad přinesl Grepl. Výsledek vypadá jednoznačně, ale dění na hřišti takové rozhodně nebylo,“ uvedl kouč František Dvořák ml.

Složitě se rodilo choceňské vítězství v souboji s Pardubičkami, tím cennější však tříbodový zisk, který Spartaku vystřelil v prvním poločase Klenor, nesporně je. „Obě mužstva hrála ze zabezpečených obran a spoléhala na rychlé protiútoky. Nám se jeden kontr podařilo využít a dostali jsme se do vedení. Hosté se postupem času více tlačili do útoku a výsledkem byla nastřelená tyč. Naši útočníci bohužel nedokázali využít možnosti do otevřenější obrany, takže utkání skončilo nejtěsnějším rozdílem,“ okomentoval zápas trenér Petr Pražák.

Vysoké Mýto nechalo v Heřmanově Městci doslova ležet tři body. Alespoň to vyplývá ze slov trenéra Tomáše Fritscheho, který s výslednou remízou nebyl spokojen. „Další zápas, který se z mého pohledu hodnotí těžce. Na vyložené šance 5:1 v náš prospěch, v prvním poločase naše jasná dominance a vedení. Po změně stran se soupeř nakopáváním dlouhých balónů za obranu dostávali do mírného tlaku. Bohužel jsme nevyužili žádný z nadějných brejků a domácí tým v nastaveném čase doslova dotlačil po standardní situaci míč do naší branky.“