Kvůli čtvrtému místu nebrečíme, říká lanškrounský kormidelník

Fotbalisté Zámrsku, ti před výkopem svého střetnutí proti FC Jiskra 2008 věděli, že jejich naděje na spásu je jediná: vyhrát a potom doufat v přízeň osudu a především v pomoci svitavského béčka. Sami svůj díl práce zdárně odvedli. V jejich prospěch se zápas začal odvíjet po necelých deseti minutách, když se k zahrání trestného kopu z nějakých dvaadvaceti metrů postavil Houžvička, jeho ostrá střela přes zeď se odrazila od břevna do země a zpět do hřiště. Rozhodčí viděli míč celým objemem za brankovou čárou a gól uznali. Domácí se tímto okamžikem uklidnili, dotáhli ke gólovému konci i další akce a když se Matoušek trefil snad po patnácti sekundách druhého poločasu, bylo o osudu utkání jasno. Nakonec z toho byl půltucet v síti hostů, nicméně i kdyby Zámrsk nastřílel v utkání třeba dvouciferný počet branek, tak samo o sobě by mu to nestačilo.

Oslava, jaká má být. Sedm gólů a výhra číslo 21 pro triumfující Jehnědí

K tomu potřeboval ještě ztrátu Žamberku ve Svitavách. A hosté tam začali nejhůře, jak mohli, neutekly ani celé dvě minuty a Válek poslal Svitavy do vedení. To ještě do poločasu navýšil A. Novák a pod žambereckými hráči začala praskat větev. V nástupu do druhého poločasu zasvítila jiskřička naděje, kdy Lang korigoval na 2:1, jenže místo honby za vyrovnáním přišla další studená sprcha v podobě gólu Ehrenbergera a větev se zlomila definitivně. Konečný stav 4:1 nedával Žamberku ani špetku naděje na záchranu. Klub, který před nedávnem úspěšně bojoval v krajském přeboru, tak čekají soupeři v I. B třídě.

Na závěr sezony vysokomýtská palba a letohradský venkovní úspěch

Skvělé jaro korunovali fotbalisté Vysokého Mýta, kteří v okresním derby doprovázeném mimo jiné vlastními góly na obou stranách, hladce přehráli Tatenici a upevnili si díky tomu konečné čtvrté místo. Po nevýrazném podzimu obrovský jarní progres rezervy…

26. KOLO: Letohrad B – Lázně Bohdaneč 1:4 (1:0). Branky: Faltus – Hundák 2, Panchártek 2. Libišany – Dolní Újezd 11:3 (5:1). Branky: O. Kraják 3, L. Kraják 3, Bukač 2, Chmelík, Záruba, Fidra – Štarman, Vanat, D. Frank. Svitavy B – Žamberk 4:1 (2:0). Branky: Válek, A. Novák, Ehrenberger, Kuda – Lang. Zámrsk – FC Jiskra 2008 6:0 (3:0). Branky: Koudelka 2 (1 z pen.), Novák, Houžvička, Csernyanszký, Matoušek. Polička – Ústí nad Orlicí B 1:0 (0:0). Branka: Navrátil. Přelouč – Rosice nad Labem 1:2 (1:1). Branky: Voženílek – Kosek, Pešek z pen. Vysoké Mýto B – Tatenice 5:1 (2:0). Branky: V. Hájek, Prušek, Haladei, Paďour, vlastní (P. Knápek) – vlastní (Dvořák).