Hlinsko - Letohrad 2:1

Jarní tažení Letohradu dostalo na konec sezony kaňku, protože mužstvo dva poslední duely nezvládlo a prohrálo. V konečném účtování patří týmu druhé místo devět bodů za Lanškrounem a tři před jeho posledním soupeřem. I Hlinečtí měli povedené jaro a kvalitními výkony se vyšplhali na bronzovou příčku. Výhra 2:1 nad Letohradem Hlinsku hodně pomohla a po utkání panovala velká spokojenost. O vítězství domácích rozhodl v 79. minutě Klika.

Fakta – branky: 40. Volf, 79. Klika – 55. Lorenc. Rozhodčí: Štěpánek (Chrudim). ŽK: 2:4. Diváci: 200. Poločas: 1:0. Hlinsko: Krčil – Klika, Nevole, Vašek, Volf – Cach (87. Solnička), Hlouš (65. Dostál), Tulach (60. Zub), Vukliševič – Kyncl, Křivka. Letohrad: Martinovský – P. Štěpán, Macek, Kail, Lorenc – J. Štěpán, Bartoň (67. Chládek), Filip (80. Smíšek), Trnka – Čada (71. Hiller), Kabourek.

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „Poslední utkání jsme zvládli a vyhráli 2:1 nyní již s divizním Letohradem. Nakonec jsme získali 58 bodů a v tabulce skončili na třetím místě. Velké díky a ohromný respekt zaslouží Zdeněk Dostál, pro hlinecký fotbal udělal strašně moc. Nyní se rozhodl, že už dál nebude pokračovat. Chtěl bych moc poděkovat fanouškům za jejich podporu, stejně jako městu, že nám vytvořilo skvělé podmínky pro trénování.“

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Jsem na kluky hrdý jak zápas zvládli a pro mě osobně jsme zápas vyhráli, protože jedinou regulérní branku jsme dali my. To co se dělo na hřišti, asi nemá cenu popisovat, protože jak říkal pan rozhodčí, tohle nebyl normální zápas. Jestli mají z takové výhry domácí radost, tak mi to přijde ubožejší jak výkon rozhodčích.“

Lanškroun - Třemošnice 6:2

Suverénní jízda zakončena. Fotbalisté Lanškrouna ani v posledním utkání nechtěli ztratit body a vyprovodili Třemošnici 6:2. Celkově ovládli krajský přebor s devítibodovým náskokem a po zápase převzali pohár. Mužstvo prokazovalo kvalitu po celý ročník a bylo znát, že je dlouho pohromadě. Hlavními tahouny byli brankář Ehrenberger, stálice v defenzivě Popelář a v neposlední řadě útočník Ptáček, který se rozloučil se sezonou hattrickem. Lanškroun převzal kontrolu nad mačem, když vsítili gól na 3:2, poté přidal tři další branky a vybojoval poslední tři body. Otázkou zůstává, jestli Lanškroun zkusí divizi. Právo volby má, během několika dní bude jasno.

Fakta – branky: 40., 72. a 82. Ptáček, 18. Š. Kolomý, 59. Skalický, 78. Popelář – 42. Král, 54. P. Šindelář. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 1:0. Diváci: 300. Poločas: 2:1. Lanškroun: Ehrenberger – Veselý, Pavelka, Popelář (80. Vaníček), Doležal (88. Kučera) – Marek (56. Savych), Krejsar, Kolomý, Sita – Ptáček (83. Kunc), Komínek (46. Skalický). Třemošnice: Vojáček (74. Mrázek) – Mejtský, Culek, Petr, Král (73. Oswald) – M. Šindelář, P. Šindelář (80. Pieies), O. Vančura, T. Forman (68. Jelínek) – D. Forman, Hejcman (63. Černík).

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: „Chtěli jsme poslední utkání v sezoně vyhrát. Po prvním gólu Kolomého a brankou Ptáčka jsme 2:0 vedli, ale hned o chvíli později se hosté dostali do hry snížením. Nástup do druhé půlky nám nevyšel, inkasovali jsme, nicméně jakmile jsme vstřelili třetí gól, měli jsme hru pod kontrolou. Třemošnice se snažila a odehrála slušné utkání. Hráče chválím za výkony v celé sezoně a zaslouženě soutěž vyhráli. Pouze ve dvou zápasech jsme vyšli bodově naprázdno, což samo o sobě hovoří jasně. Na jaře jsme získali 37 bodů. Panuje naprostá spokojenost.“

Tomáš Jambor, předseda ŽSK Třemošnice: „Do stavu 2:2 celkem hratelný zápas. Vzhledem k tomu, že v posledním utkání v sezoně již o nic nešlo, dostali příležitost všichni dorostenci z lavičky včetně brankáře ročníku 2003.“

Žamberk - Luže 1:5

Utrápená sezona v podání hráčů Žamberka dostala poslední tečku vysokou porážkou na domácím trávníku od Luže. Porážka 1:5 už nic nemohla změnit na tom, že Žamberk sestoupí. Zatímco v minulém kole přišel Žamberk o naději na body už během první půle, nyní to bylo hned po několika minutách druhého poločasu. Hosté vedli gólem Veise, na který odpověděli domácí vyrovnáním v 43. minutě zásluhou Pavelky. Jenže ukrojené čtyři minuty z druhé půle znamenaly dva góly v žamberské síti a od té doby se zápas pouze dohrával. Luže vstřelila ještě dva góly a vyhrála zcela jasně.

Fakta – branky: 43. Pavelka – 34. Veis, 46. Malinský, 49. Shejbal, 64. Kroutil, 90. Bureš. Rozhodčí: Schmeiser (Roveň). Hráno bez karet. Diváci: 100. Poločas: 1:1. Žamberk: Hubálek – Trejtnar (53. Skoták), Rudolecký, Zach, Vaňous – Dvořák, Jírů (63. Franke), Ďuriš (46. Bartoš), Kotyza, Kuklík – Pavelka (46. Janata). Luže: Klenor – Lacman, Mocanu, Shejbal, Veis – Fejl, Malinský, Richter, D. Klenor – Kroutil (82. Dušek), Holub (74. Bureš).

Marek Kopecký, trenér TJ Luže: „Za úmorného vedra jsme první poločas odehráli špatně, kdy jsme vyhazovali jednoduché balóny. Měli jsme hrát daleko chytřeji a držet více balón a tím unavit soupeře. V poločase jsme si něco řekli a kluci pochopili, že se lépe běhá s balónem na kopačkách než bez něj. Dobře jsme kombinovali, Žamberk unavili a přidali čtyři góly. Kluci si pak zaslouženě mohli užít rozlučku se sezonou.“

1. Lanškroun 30 16 10 2 2 68:23 70

2. Letohrad 30 17 3 4 6 79:33 61

3. Hlinsko 30 18 0 4 8 76:40 58

4. Morav. Třebová 30 16 2 5 7 63:35 57

5. Litomyšl 30 14 5 5 6 66:47 57

6. Svitavy 30 14 6 2 8 55:48 56

7. Chrudim B 30 11 4 6 9 74:50 47

8. Heřm. Městec 30 12 3 5 10 54:53 47

9. Česká Třebová 30 14 1 0 15 51:50 44

10. Luže 30 13 1 2 14 59:69 43

11. Moravany 30 9 5 4 12 54:68 41

12. Holice 30 9 4 4 13 48:63 39

13. Choceň 30 7 6 2 15 35:64 35

14. Třemošnice 30 6 2 4 18 41:77 26

15. Dolní Újezd 30 4 3 4 19 31:73 22

16. Žamberk 30 3 2 4 21 24:85 17