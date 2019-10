Domácí sice měli od začátku opticky navrch, ale jejich hře chyběl nápad, utápěli se v nepřesnostech a jejich akce končily na hranici šestnáctky, takže nebezpečnější byly rychlé kontry soupeře. Což platilo také po změně stran a kdyby ve vyložené pozici Fric lépe seřídil mířidla, kdo ví, jak by se zápas vyvíjel. Nakonec se však Jiskra díky trpělivosti přece jen prosadila. Nejprve po ideální přihrávce Štoudka uklidnil balón do sítě Hašek a o chvíli později se ze skrumáže ve vápně prosadil Severa. O poklidném dohrání se však nedalo hovořit, protože po přímém kopu dotlačil míč za Koukolova záda důrazný Křepela a domácí si po konečném hvizdu s ulehčením oddechli.

Polička - Lanškroun 0:5

Pouze do poločasu udrželi domácí fotbalisté krok s favorizovaným soupeřem. Toho poslal ve 34. minutě do vedení Ptáček, i Polička však měla ve hře slušné pasáže. Byl to znovu Ptáček, kdo nedlouho po změně stran navýšil lanškrounské vedení, a od tohoto momentu nebylo o výsledku pochyb. Rozdíl v kvalitě soupeře se začal stále výrazněji projevovat, hosté přidávali další góly a nakonec zvítězili jasně rozdílem třídy.

Chrudim B - Choceň 2:2, pen. 2:4

Fotbalisté Chocně dávají zapomenout na nevydařený úvod sezony, po počátečních rozpacích se zvedají a postupně se posouvají do středu tabulky. A dva body z Chrudimi jsou cenné. Hosté k nim zamířili po stavu 2:2 v základní době, když vyrovnali čtyři minuty před koncem zásluhou Hegera. Penaltový rozstřel zvládli mnohem lépe než domácí střelci.