Lanškroun – Lázně Bohdaneč 1:1

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Nováček byl pro nás neznámým soupeřem, ukázalo se, je je to celek s poměrně kvalitní mezihrou disponující zkušeností ve středu pole. My jsme se sice dostali do první vážnější šance, kterou ale hosté odvrátili a vzápětí sami udeřili šťastným gólem, když se nepovedený centr odrazil od spojnice před branku k dobíhajícímu protihráči. Z tohoto úderu jsme se zvedli a po dobře zahrané standardní situaci Ptáček hlavou vyrovnal. Do konce poločasu jsme nebezpečných akcí ve vápně měli více, ale další gól nepřidali. Vstup do druhé půle byl také docela dobrý, jenomže přišlo vyloučení a po něm jsme si soustředili spíše na to, abychom neinkasovali a uhájili alespoň bod. Což se naštěstí podařilo.

Jan Uhlíř, trenér SK Lázně Bohdaneč: V prvním kole jsme jeli na horkou půdu do Lanškrouna, odkud se body nevozí. Atmosféra byla divoká a soupeř hrál taktéž velmi důrazně. Doplatili jsme na to dvěma zraněními, i přesto jsme si odvezli plusový bod.

Vysoké Mýto B – Choceň 8:3

František Dvořák st., trenér SK Vysoké Mýto B: Z jarního základu mi hlavně kvůli dovoleným chybělo sedm lidí, takže jsme je museli nahradit hráči z kádru áčka. Náhrada to byla dobrá, ale jenom jména nic neznamenají, musí si to sednout na hřišti. Šli jsme do vedení, ale další minuty patřily soupeři, který měl čtyři vyložené šance a my museli děkovat gólmanovi Sůvovi, že nás tady hodně podržel. Klidnější odchod do kabin nám zajistil Wimmerův gól na 2:0 a vyloučení na straně Chocně. Zkraje druhého poločasu vypadalo všechno zalité sluncem, přidali jsme třetí, čtvrtý a pátý gól. Jenže potom přišly chyby v rozehrávce, míče jsme poslali soupeři na kopačku a najednou to bylo 5:3. Naštěstí pro nás se následně dvakrát prosadil Hrubý a gólem po lobu z poloviny hřiště korunoval naše povedené vystoupení v dobré atmosféře. je to svým způsobem historický moment pro vysokomýtský fotbal. Vždyť béčko hraje poprvé krajský přebor a poprvé v něm zvítězilo.

Česká Třebová – Holice 1:2

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: První poločas byl z obou stran opatrný a bez vyložených šancí. Bohužel jsme z přemíry snahy vyrobili penaltu, kterou soupeř proměnil. Druhý poločas se hrál nahoru – dolů. Příležitosti byly k vidění před oběma brankami, hosté ale byli o gól efektivnější a proto vyhráli.

Kamil Řezníček, trenér SK Holice: Odehráli jsme těžké utkání proti kvalitnímu soupeři, které jsme výsledkově zvládli a vezeme si cenné tři body. Kluky musím pochválit za přístup a nasazení. První poločas se spíše bojovalo mezi pokutovými územími a šancí moc nebylo, přesto jsme byli více na míči a zaslouženě jsme se dostali do vedení. Vstup do druhého poločasu nám vyšel a vstřelili jsme druhou branku. Musím pochválit brankáře Javorského, který nás výbornými zákroky podržel. Jsme rádi, že jsme utkání dovedli k vítězství.

1. KOLO: Moravany – Horní Ředice 1:2 (1:0). Branky: Beran – Přibyl, Šenkýř. ČK: 0:1 (Fous). Třemošnice – Libišany 2:5 (1:3). Branky: Šebek, Petrlík – L. Kraják 2 (1 z pen.), Jošt, Šibal, Chmelík. Česká Třebová – Holice 1:2 (0:1). Branky: Novotný z pen. – Václavek z pen., T. Jedlička. Svitavy – Litomyšl 1:2 (1:2). Branky: Ehrenberger z pen. – Tomšů, Štoudek. Lanškroun – Lázně Bohdaneč 1:1 (1:1). Branky: F. Ptáček – Sadílek. ČK: 1:0 (F. Ptáček). Vysoké Mýto B – Choceň 8:3 (2:0). Branky: Wimmer 3, Hrubý 2, Dastych, Sedlák – Vychytil 2, Laky. Moravská Třebová – Přelouč 1:0 (0:0). Branka: Bednář. Pardubičky – Heřmanův Městec 3:2 (1:2). Branky: Valenta, Pospíšil, Krejčí – Trnka, Hlaváč.