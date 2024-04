KRAJSKÝ PŘEBOR /FOTOGALERIE/ Devět branek nepadá v nejvyšší krajské fotbalové soutěži každý den. Derby mezi béčkem Vysokého Mýta a Českou Třebovou nabídlo fanouškům strhující přestřelku, ze které vyšli lépe hosté, potvrdili svoji aktuální gólovou formu a prohánějí čelo tabulky. Tam se pohybuje i Lanškroun, jenž nyní proti Přelouči pláchl hrobníkovi z lopaty. Cenný je rovněž bod získaný choceňským Spartakem po výrazně zlepšeném defenzivním výkonu ve Svitavách.

TJ Svitavy vs. FK Spartak Choceň. | Foto: Martin Alexa

„Zápas který potěší oko diváka, ale trenéra určitě ne. V podstatě každá střela na branku rozvlnila síť. Bohužel z pohledu domácích byli hosté o jednu střelu lepší,“ vyjádřil se kouč Vysokého Mýta Tomáš Fritsche po utkání, v jehož průběhu ani jeden z týmů nevedl více než o branku a o jehož osudu rozhodl Zdeněk Vaňous trefou na 4:5 tři minuty před konečným hvizdem. „V tomto duelu jsme čelili zatím největší ofenzívní kvalitě a ta nám dělala obrovské problémy. Naštěstí jsme si minulý týden nevystříleli všechen střelecký prach a dokázali domácím konkurovat. Vyrovnané utkání opět rozhodli naši střídající hráči a proto si odvážíme z divokého zápasu obrovsky cenné tři body,“ radoval se českotřebovský lodivod František Dvořák ml.

Choceň dostala před týdnem od Lanškrouna krutou šestku, pročež byly úkoly stanovené jejím renérem před vystoupením na půdě silných Svitav vcelku zřejmé: vyztužit obranné řady. A neminulo se to účinkem, remíza 1:1 je pro Spartak rozhodně plusovým počinem do soutěže. „Do utkání jsme šli s jasným cílem zlepšit defenzivní činnost. Taktické pokyny dodržovalo celé mužstvo na výbornou. Soupeře jsme do vložených šancí nepouštěli a spoléhali na rychlé protiútoky. Bohužel jsme několik slibných situací nedotáhli do konce, ale v kontextu celého zápasu a vzhledem k síle domácího mužstva jsme s bodem spokojeni,“ netajil se kouč Petr Pražák.

Lanškroun neměl mít podle papírových předpokladů se zachraňující se Přeloučí na domácím hřišti příliš mnoho práce, z této iluze ho ovšem protivník kvapem vyvedl. „Chtěli jsme potvrdit body z venku, ale první poločas tomu vůbec nenasvědčoval. Soupeř nás v úvodní čtvrthodině dvakrát přehlavičkoval v pokutovém území a šel do dvougólového vedení. Sice jsme následně po standardní situaci Skalickým snížili, ale celá první půle od nás nebyla dobrá. Hosté byli lepší v osobních soubojích, hráli přímočaře na svoje rychlé útočníky, z naší strany bylo k vidění příliš nepřesností. Po změně stran jsme trochu přeskupili řady, zvýšili útočné úsilí, i hra v obraně se zlepšila. K vyrovnání nám pomohl soupeř slabou malou domů, kterou přečetl Savych, byl ve vápně faulován a z penalty se podruhé trefil Skalický. Všechny síly jsme potom vrhli dopředu a pět minut před koncem jsme po spolupráci Pecháček – Savych – Ptáček vstřelili rozhodující branku. Je ale potřeba současně dodat, že jsme přežili dvě obrovské šance hostů, ještě za stavu 2:2 hlavičkovali jen těsně vedle a v úplném závěru trefili břevno. Takže jsme velmi rádi, že se nám podařilo výsledek otočit, tentokrát jsme byli spíše šťastnějším mužstvem. Přelouč nám dělala značné problémy, vůbec mi nepřišlo, že je v krajském přeboru třetí od konce,“ cenil si vydřeného vítězství trenér Pavel Hrabáček.