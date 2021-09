Že se budou pohybovat ve spodní polovině tabulky, s tím se určitě nepočítalo. Naděje na veselejší zítřky nyní svitla ústeckému béčku, které si připsalo relativně pohodné vítězství. Hosté sice částečně zdramatizovali vývoj snížením na 3:1, ale na nic dalšího nestačili, naopak Jiskra přidala ještě jednu pojistku. Čtvrté vítězství v řadě zapsalo letohradské béčko a jeho výkony rozhodně stojí za pozornost, však se díky pracně vybojovanému vítězství 2:1 nad Přeloučí v pořadí prokousalo hned za dosud nedostižnou dvojici Libišany – Lázně Bohdaneč. Naproti tomu Zámrsk vyhrál hned v úvodním podzimním klání a od té doby čekal na další bodový zápis. Dočkal se doma proti Poličce a byl to důležitý počin, protože se jednalo o střet soupeřů z tabulkového podpalubí a propadnout se ještě hlouběji nechtěl nikdo. Celek ze Zámrsku to vzal za ten správný konec, skóre 5:2 o tom jasně vypovídá.

I. A TŘÍDA, 7. KOLO: FC Jiskra 2008 – Dolní Újezd 0:2 (0:1). Branky: Drahoš, Fulík. Svitavy B – Libišany 0:2 (0:1). Branky: O. Kraják, Fidra. Žamberk – Rosice nad Labem 1:0 (1:0). Branka: Bartoš. Letohrad B – Přelouč 2:1 (1:0). Branky: Černohous 2 – Forman. Ústí nad Orlicí B – Vysoké Mýto B 4:1 (2:0). Branky: Krátký 2, Procházka, Pinkava – Sedlák. Zámrsk – Polička 5:2 (3:1). Branky: Chadima, T. Houžvička, Lipavský, Novák z pen., D. Houžvička – T. Švec, Bárta. Lázně Bohdaneč – Tatenice 4:0 (2:0). Branky: Kejmar z pen., Sadílek, Klátil, Markl.

Není toho věru moc, na co by si fotbalisté Sokola České Heřmanice mohli po šesti kolech krajské I. B třídy stěžovat. Skupině B vévodí s plným bodovým ziskem a zatím se nenašel protivník, jenž by je v zápase vážně ohrozil. Libchavy takovým rivalem teoreticky být mohly, ale jejich naděje na překvapení shořely na přelomu poločasů. V závěru prvního otevřel účet Roman Pražák, jinak trenér litomyšlské Jiskry, zkraje druhého přidali domácí v rychlém sledu další branky a v 65. minutě za stavu 4:0 bylo o osudu utkání ku potěše 150 fanoušků v hledišti rozhodnuto. Nejblíže k lídrovi, byť s mankem pěti bodů, je v tuto chvíli Jablonné nad Orlicí. Tam bylo v hledišti v nedělním odpoledni dokonce 350 lidí a odcházeli spokojeni, výhra 3:0 v podání domácího celku byla kontrolovaná.

I. B TŘÍDA SKUPINA B, 7. KOLO: Kunčina – Bystré 0:2 (0:1). Branky: Steiner, Peterka. Dobříkov – Jaroměřice 1:1 (0:0). Branky: Vaněk – D. Továrek z pen. Březová nad Svitavou – Moravská Třebová B 1:4 (0:2). Branky: Dufek – Matocha, J. Štaffa, Hrdlovič, Schütz. Žichlínek – Pomezí 1:3 (1:2). Branky: Krejčiřík z pen. – Mojdl, J. Nespěšný, Pořízka. České Heřmanice – Libchavy 4:0 (1:0). Branky: Pánek 2, Pražák, O. Brychta. Jablonné nad Orlicí – Sloupnice 3:0 (2:0). Branky: Faltus, Vaníček, Filip. Semanín – Lanškroun B 0:0 (0:0).