Ve stejné soutěži se o víkendu naštěstí děly daleko zajímavější věci. Za zmínku rozhodně stojí remíza Kunčiny v souboji s Českými Heřmanicemi. Pro hostující vedoucí celek tabulky, který je od minulého týdne jistým vítězem soutěže a postupujícím do I. A třídy, se jednalo teprve o druhou bodovou ztrátu v celém dosavadním průběhu ročníku. Kunčina navázala výsledkem 1:1 na podzimní Semanín, nikdo jiný zatím suverénovi body nevzal. V boji o udržení je to mimořádné plusový počin.

Porážka? Není to žádná tragédie, říká lanškrounský kormidelník

Bystré padlo v Žichlínku a je na chvostu. Bitva o naději. Tak se dal nazvat zápas dvou nejhorších celků skupiny B. Ono je dobře možné, že do svých okresních přeborů nakonec zahučí oba dva, ale zatím ještě odepsané nejsou. Po devadesáti minutách v Žichlínku ovšem novou krev do žil dostali domácí fotbalisté. Tedy spíše po pětačtyřiceti, protože jim stačil první poločas k tomu, aby střetnutí čtyřgólovou smrští rozhodli. Druhé poloviny, to je na jaře jejich slabá disciplína, což se potvrdilo. Bysterští se dvěma trefami vrátili do hry, jejich ztráta z nepovedené úvodní části hry ale byla příliš výrazná. Bystré dostalo popáté na jaře čtyři góly (a v Českých Heřmanicích sedm) a s tak děravou defenzivou se ze sestupového pásma zkrátka nedá uniknout. Ještě čtyři kola do sezonního finále sice zbývají, ale nestane-li se zázrak obnášející nejméně tři, spíše ale čtyři vítězství, zatáhnou se těžká černá mračna… Že by na tom ale byl Žichlínek extra lépe, to jistě ne, vždyť svého rivala přeskočil jen o bod a také musí kromě vlastních výkonů ještě vzývat přízeň fotbalových Bohů.

Brandýs skvěle otočil utkání s Dolní Dobroučí čtyřmi góly v závěrečné půlhodině

Derby rozsekl hattrick. Nad řekou Svitavou se střetly týmy, kterým to na jaře příliš nejde a hledají formu. Trápení přerušilo Pomezí a poděkovat za to může jedinému muži. Matěj Vaško si vzpomněl na svoje úspěšné střelecké časy a zařídili na březovském trávníku výsledkový obrat. Hosté totiž šli o přestávce do kabin za situace, kdy byli o gól pozadu, ale po návratu z nich se Vaško chopil střeleckého slova, brzy vyrovnal a dvěma slepenými zásahy v závěrečné desetiminutovce zápas rozhodl. Z pohledu Pomezí se jedná o druhou „vlaštovku“, o dva týdny dříve vyhráli stejným poměrem 3:1 rovněž v Kunčině. Teď ještě, aby předvedli slušné představení i vlastním fanouškům, jelikož to, co zatím museli na jaře sledovat, jim mohlo přinést jen bolení očí. O těch březovských to platí podobnou měrou, stále platí, že poslední výhra svěřenců Jiřího Valty se datuje do 2. dubna. Tak možná něco „kápne“ tento čtvrtek v dohrávaném duelu v Semaníně.

Na semanínském trávníku toho bylo v derby se Sloupnicí k vidění více než dost. Sedm branek, nastřelené tyče, penalty, dvě červené karty, drama až to konečného hvizdu. První poločas se vyvíjel lépe ve prospěch hostů, jenže po změně stran se domácí nastartovali do netušených obrátek, dvougólové manko rychle zlikvidovali a jejich euforie dostoupila vrcholu v závěrečné desetiminutovce, kdy si dalšími dvěma zásahy zajistili vítězství. To jim nesebral ani druhý proměněný pokutový kop soupeře v poslední minutě, ani fakt, že jim na hřišti postupně ubývali hráči, když přímo vyloučeného kapitána Dvořáka následoval po druhé žluté kartě gólman Hůlka. Bylo to skutečně zajímavých devadesát minut…

Haladei rozhodl krajské derby, Letohradu se vystoupení v Horkách nepovedlo

Od libchavského týmu na jaře nikdo dopředu neví, co má čekat. Po dvou porážkách v řadě se tentokrát prezentoval o poznání v lepším světle a v další okresní bitvě zvítězil na půdě lanškrounského béčka, možná až překvapivě výrazně. Základy k úspěchu hostů položil dvěma trefami do poločasu Pavlák, zejména druhý klasický šatnář byl pro další vývoj střetnutí podstatný. Po změně stran sice domácí béčko vyvinulo snahu o návrat do hry, ale do nebezpečného zakončení se prakticky nedostalo a po třetím zásahu soupeře z rychlého protiútoku bylo definitivně jasno.

TJ Jablonné nad Orlicí vs. TJ Jaroměřice.Zdroj: FB TJ Jaroměřice

Relativně pohodové nedělní odpoledne prožili fotbalisté Jablonného nad Orlicí. Soupeře z Jaroměřic převážnou většinu hrací doby přehrávali, vytvářeli si střelecké příležitosti a postupně navyšovali svoje vedení, které narostlo do tříbrankové podoby ještě v prvním poločase. Hosté zápas rozhodně neodevzdali, ale nevyvarovali se chyb, navíc závěrečnou půlhodinu dohrávali bez vyloučeného Gecla a tím jejich naděje na slušný výsledek úplně zhasly.

SKUPINA B – 21. KOLO: Dobříkov – Moravská Třebová B 10:1 (7:0). Branky: Klapal 5, Derka 3, Svoboda, Kulhánek – Chocholatý. Semanín – Sloupnice 4:3 (2:0). Branky: Synek. Hajdari, Dlouhý, P. Urbanec – Zachař 2 (obě z pen.), Štarman. Kunčina – České Heřmanice 1:1 (0:1). Branky: Pešava – Pánek. Březová nad Svitavou – Pomezí 1:3 (1:0). Branky: Lidmila – Vaško 3. Žichlínek – Bystré 4:2 (4:0). Branky: Stasiowski 2, Faltus, Vondráček – Mužík, Steiner. Jablonné nad Orlicí – Jaroměřice 4:0 (3:0). Branky: Uher 2 (1 z pen.), Špaček, Krejsa. Lanškroun B – Libchavy 0:3 (0:2). Branky: Pavlák 2, Žídek.