„V zápase s Kunčinou jsme dominovali ve všech ohledech. S individuálním výkonem jsem spokojený, ale gólů jsem mohl vstřelit ještě více,“ vrací se Matěj Polášek k prvnímu ze dvou svých představení. To druhé bylo samozřejmě po všech stránkách náročnější. „Proti Lanškrounu jsme v prvním poločase bohužel neproměnili gólové šance. Ve druhé půli se hra vyrovnala, hosté hrozili ze standardních situací a nákopů. Za svůj gól jsem rád, ale mrzí mě, že jsme nedokázali utkání dotáhnout do vítězného konce,“ připomíná, že boj o špici tabulky skončil smírným skóre.

„Moje první dva góly byly prakticky totožné střely z levé strany na zadní tyč, hattrick jsem dovršil dorážkou do protipohybu brankáře. V duelu s Lanškrounem jsem vstřelil branku po odraženém míči netradičně pravou nohou umístěnou ranou k tyči,“ popisuje Polášek svoje zásahy.

Oba týmy moc chtěly vyhrát, ale zajímavá bitva Pod Jelenicí vzala smírný konec

Že zrovna on vykazuje takovou střeleckou úspěšnost, to není pro fanoušky českotřebovské kopané žádným překvapením. K velkým nadějím zdejšího fotbalu patří od mládežnických kategorií a, jak se zdá, ani po příchodu mezi dospělé tomu nebude jinak. „V minulé sezóně se mi podařilo nastřílet 54 gólů napříč třemi soutěžemi, čtyři hattricky jsem dal v dorostenecké kategorii a dva za béčko,“ může se Matěj Polášek směle pochlubit úžasnými čísly. „Snažím se týmu pomoci co nejvíce, ať už vstřelenými góly nebo asistencemi,“ dodává.

„Nejraději vzpomínám na gól v posledním zápase za dorost před rokem v Holicích, díky kterému jsme celou soutěž vyhráli. Ale jsem rád za každou branku, který vstřelím,“ pohlédl devatenáctiletý hráč do nedávné minulosti.

Fotbal v České Třebové zažívá v poslední době tak trochu renesanci. Áčko se po sérii výborných výsledků dostalo do hry o krajský přebornický titul, béčko se po postupu z okresního přeboru bez potíží zabydlelo v I. B třídě. Vládne tedy v klubu spokojenost? „Co se týče B týmu, jako nováček soutěže sbíráme s mladým kádrem zkušenosti. Umístění není primárním cílem, tím je spíše zapracování mladých hráčů do dospělého fotbalu. V krajském přeboru je čelo tabulky velmi vyrovnané. Se současným postavením jsme spokojeni, určitě chceme dosáhnout co nejlepšího umístění,“ netají se Matěj Polášek.

Dobříkov nedal poprvé v sezoně gól. Zato lanškrounské béčko se rozparádilo

On sám vcelku pravidelně nastupuje za oba dospělé celky FK Česká Třebová, nabízí se tedy otázka, zda jsou jeho role v něčem rozdílné. „Myslím, že se obou týmech se snažíme hrát podobným stylem fotbalu, takže moje úkoly na hřiště nejsou příliš odlišné,“ vysvětluje.

A tradiční kanonýrská otázka na závěr. Sparta, nebo Slavia, jak odhaduje Matěj Polášek Fortuna:ligu a boj o titul? A jeho očekávání od české reprezentace na Euru v Německu? „Od mala fandím Spartě a věřím, že titul obhájí, určitě o tom dost napoví derby. A co se týče reprezentace, jsem velmi zvědavý, co nový trenér vymyslí a jakým výkonem se budeme prezentovat.“