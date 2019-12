Dobré zápasy střídaly horší pasáže. trenér fotbalistů Ústí nad Orlicí Vladimír Chudý našel zakopaného psa: A to dle jeho slov především ve druhých poločasech, kdy Ústečtí výborně rozehraný mač ztratili.

Vladimír Chudý | Foto: archiv/Jiskra Ústí n. O.

Nevědělo se, co se stane. Jak to bude probíhat. Otázek před startem sezony ČFL bylo v Ústí nad Orlicí několik. Strašáka v podobě účasti béček ligových mančaftů se podařilo z hlav vytlačit. Na trávníku si to hráči Jiskry rozdávali s kvalitou soupeřů férově a mnohdy velmi dobře.