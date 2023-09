I. A TŘÍDA /FOTOGALERIE + VIDEO/ Šestnáctibodové orlické týmy kralují po šesti odehraných kolech druhé nejvyšší krajské soutěže. Ústí si dojelo pro jednoznačné vítězství do Svitav a Zámrsk v magnetu víkendu vyloupil Jablonné. Na opačném pólu se nadále prohlubuje krize týmu FC Jiskra 2008, když nezabral ani v utkání proti Poličce, která přitom bývá venku tradičně slabší.

Branka Pavla Drahoše (TJ Sokol Dolní Újezd) v utkání proti Slatiňanům. | Video: Radek Halva

Ústecké béčko prodalo získané sebevědomí na svitavském trávníku, kde dominovalo jak výsledkově, tak herně. Do sedla mu pomohla situace z 8. minuty, kdy Mikulecký skóroval přes špatně postaveného brankáře střelou z dobrých 35 metrů pod břevno. Nadále bylo více vzruchu před svatyní domácích, gólově se v závěru prvního a na začátku druhého poločasu prosadil Popelář. Po snížení Palatky Svitavští na chvíli ožili, ale veškeré jejich úsilí o zdramatizování závěru zápasu zmrazil po pěkné kombinaci Rejda. Zasloužená výhra Ústí znamená jeho setrvání na špici I. A třídy.

Jablonné přivítalo Zámrsk a to byl jeden z taháků kola, vždyť oba týmy pomýšlejí na přední pozice. V tomto zápase to ovšem naplno potvrdili pouze hosté, kteří byli po většinu času lepším mužstvem a nebýt gólmana Kyryka, mohlo být jejich vítězství klidně ještě výraznější. Skóre otevřel po půlhodině hry po dobře rozehrané standardní situaci hlavou Novák a stejný hráč měl ještě do poločasu dostatek času i prostoru k přesnému zakončení i podruhé. Po změně stran domácí fotbalisté přidali, povedlo se jim zásluhou dorážky Kyllara vstřelit kontaktní branku, leč místo dalšího náporu inkasovali prakticky vzápětí po dalším propadu v obraně od Rožka a soupeř dostal zápas definitivně pod svoji kontrolu.

Po delším čase se hrálo sousedské derby mezi Žamberkem a Letohradem. Zápas to byl divácky atraktivní, gólově však byl „hotový“ v úvodní čtvrthodině. Domácí ze své počáteční iniciativy vytěžili vedení zásluhou Bartoše, odpověď soupeře však byla blesková a na konci rychlého protiútoku stál neomylný Procházka. Následovala sekvence, která patřila hostům, ti ale svoje šance zahazovali a tam mohl přijít „do šatny“ trest, jenže Jírů neproměnil nařízený pokutový kop, který mu vychytal mladý gólman Uhlíř. Po změně stran zvonila na obou stranách branková konstrukce, ale střelecky se neprosadil nikdo a body se tím pádem dělily.

Zajímavá přestřelka byla k vidění v Českých Heřmanicích. V dresu Moravské Třebové tam úřadoval Pavel Lexman, jehož soupeřovi zadáci nedokázali ustrážit, ale ani jeho hattrick Slovanu na plný zisk nestačil. Ještě deset minut před koncem hosté vedli 3:2, ale potom udeřil domácí kapitán Tomáš Jirsák a na světě byla další remíza.

První podzimní vítězství klaplo pro Dolní Újezd a široko daleko bylo slyšet, jak tamním příznivcům padaly kameny ze srdcí. Rozhodující byl v tomto případě první poločas, kdy nejprve mladík Novotný otevřel gólový účet a po něm prokázal svoji chytrost Drahoš, když po rozehraném rohovém kopu zaskočil gólmana Fiedlera střelou z nulového úhlu. Hned po změně stran stáli při Újezdu všichni svatí, když hosté napálili zblízka břevno. S dalšími nebezpečnými situacemi si poradil gólman Pravec a domácí tříbodový zisk uhájili do závěrečného hvizdu.

S kým jiným by měl celek FC Jiskra 2008 konečně bodovat než s Poličkou, která na cizích hřištích v posledních sezonách boduje velmi zřídka… Jenže když se nedaří, tak se prostě nedaří. Vyrovnaný duel našel svoje rozuzlení ke konci první půle, kdy hostující Poul s Leinweberem „slepili“ dvě rychlé branky. S domácími to otřáslo natolik, že po návratu s kabin nebyli schopni s vývojem nic zásadního udělat, naopak Poličští se uklidnili a poté, co Leinweber přidal třetí zásah, dokormidlovali střetnutí k přesvědčivému vítězství.

I. A TŘÍDA – 7. KOLO: Žamberk – Letohrad B 1:1 (1:1). Branky: Bartoš – Procházka. České Heřmanice – Moravská Třebová 3:3 (1:2). Branky: Ostřížek, Bárta, Jirsák – Lexman 3. Jablonné nad Orlicí – Zámrsk 1:3 (0:2). Branky: Kyllar – Novák 2, Rožek. FC Jiskra 2008 – Polička 0:3 (0:0). Branky: Leinweber 2, Poul. Skuteč – Proseč 2:4 (1:2). Branky: J. Novotný 2 – Menc, Mareš, Koutný, Zelenka. Svitavy B – Ústí nad Orlicí B 1:4 (0:2). Branky: Palatka – Popelář 2, O. Mikulecký, Rejda. Dolní Újezd – Slatiňany 2:0 (2:0). Branky: L. Novotný, Drahoš.