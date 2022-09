Efektivita, bojovnost, touha. A díky tomu i výhra pro vysokomýtské béčko

Kdo formu má od úvodu sezony, to je nováček z Jablonného, který nyní před domácím publikem „přejel“ třemi zásahy nebezpečný Dolní Újezd. Hostům patřila úvodní půlhodina, kterou korunovali dělovkou Frňky do břevna. To na opačné straně mířil Shymchyshyn zpoza šestnáctky přesněji a po jeho vedoucím gólu přešla aktivita na kopačky domácích. Což platilo i po změně stran, kdy nejdříve hlavičkou Vágner a po něm Vaníček z pokutového kopu zpečetili další zasloužené vítězství na konto Jablonného.

Hubená výhra pro Vysoké Mýto. Letohrad nabídl soupeři vedení velmi lacino

České Heřmanice hájily čerstvě nabyté tabulkové vedení ve Svitavách proti béčku a nezačaly dobře, inkasovaly po třech minutách. Ale zkušený hostující celek se tím nenechal rozhodit, navíc po delší době se připomněl svými schopnostmi ostrostřelec Mach. Z penalty zařídil srovnání, obrat zajistil po hodině hry kolega Ostřížek a pečetící trefa nesla v závěru opět Machovu pečeť. Zámrsk díky kvalitní první půlce zvládl vystoupení v Luži, letohradská rezerva brala všechny body proti Poličce díky jediné gólové akci a hlavičce Procházky. Nevydařenou sérii utnul tatenický tým. O jeho pět gólů v duelu s Prosečí se podělilo pět různých střelců a zásadní pro úspěch bylo, že domácí se nenechali rozhodit snížením z 3:0 na 3:2 a přidali další dva góly.

Mistrovický „šach mat“ proti Srubům přišel v závěru a odměnou je posun do čela

7. KOLO: Svitavy B – České Heřmanice 1:3 (1:1). Branky: Ehrenberger – Mach 2 (1 z pen.), Ostřížek. Skuteč – Prosetín 1:2 (0:1). Branky: Novotný – Filip, Slavík. ČK: 0:1 (V. Marek). Letohrad B – Polička 1:0 (0:0). Branka: Procházka. Jablonné nad Orlicí – Dolní Újezd 3:0 (1:0). Branky: Vágner, Shymchyshyn, Vaníček z pen. Luže – Zámrsk 0:2 (0:2). Branky: Mudrich, Rožek. Tatenice – Proseč 5:2 (3:1). Branky: Kyselo, M. Knápek, F. Soukop, Brejša, D. Tareš – M. Marek, Klíma. FC Jiskra 2008 – Ústí nad Orlicí B 2:7 (1:5). Branky: Šmolík, Pasker – Pinkava 4, Krátký, Šafránek, Tchanturia.