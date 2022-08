Do Jablonného nad Orlicí zavítalo na derby s Letohradem B 450 diváků a ti sledovali vyrovnaný a napínavý boj, jak se na takový duel sluší a patří. Jeho osud se naplnil po vlastním gólu, když hostující gólman Satoria nezkrotil přihrávku spoluhráče a míč doskákal do sítě. Byl to jediný gól zápasu, neboť domácí přes další slibné příležitosti vedení nepojistili a ani úporná snaha hostů o vyrovnání se v závěrečných minutách nesetkala s úspěchem.

Zahálka: Pokud budeme takhle hrát, výsledky se rychle dostaví

Rovněž v Českých Heřmanicích vládla po závěrečném hvizdu spokojenost. V zápase, v němž se vše gólově podstatné odehrálo do poločasu, porazili domácí Poličku. ta herně určitě nepropadla, výsledkově ovšem neuspěla, a to zejména proto, že nedokázala ubránit nebezpečné rohové kopy soupeře, po nichž dvakrát inkasovala. Poté, co domácí Řehák těsně před přestávkou napálil z pokutového kopu břevno, bylo v rušném duelu zaděláno na pořádné drama ve druhé části hry. V ní se ale skóre více nezměnilo.

Zdroj: Radek Halva

„Na hřišti menších rozměrů a proti soupeři s exligovými hráči v sestavě měl především první poločas solidní úroveň. My jsme měli problém s bráněním rohových kopů, z těchto situací jsme dvakrát inkasovali. Podařilo se nám dvakrát dotáhnout na rozdíl jednoho gólu, ale ve druhém poločase už to nebylo ono. Hra ztratila na zajímavosti a tempo opadlo, což bylo dáno hlavně tím, že hráčům na obou stranách zjevně ubývaly síly. Výjimku tvořil pouze domácí Tomáš Jirsák, což je opravdu borec. Heřmanice se po přestávce více zatáhly, cítili jsme, že se trochu strachují o výsledek, jenže nám se nedařilo dostat dopředu dobré míče a abychom se tam dostali po zemi, na to nám kvalita chyběla a nebyli jsme schopni nic vymyslet,“ uvedl trenér Poličky Roman Kysilko.

Žádná radost ve druhém kole. Na Orlicku přibyly výhradně divizní porážky

Dařilo se rovněž Dolnímu Újezdu, ten si poměrně bezpečně poradil s FC Jiskra 2008. Domácí si od začátku vytvářeli řadu gólových příležitostí, jednu z nich proměnil po chytrém zakončení Frňka a když dvakrát v krátkém sledu žlutě fauloval hostující Šmolík a musel ze hřiště, měl „Dolňák“ cestu k výhře umetenou. Po změně stran odskočil na rozdíl tří branek, soupeř se dočkal korekce z penalty.

Boje v krajské I. A třídě otevřelo sobotní střetnutí v Zámrsku. Na půdu týmu, který se na jaře zachránil v závěrečném kole, přijel ambiciózní nováček ze Skutče a hned ve svém prvním ostrém vystoupení prokázal, že do soutěže přibyl skutečně kvalitní celek. Herní převahu měl po většinu času, v prvním poločase ji zúročil z penalty, kterou po faulu na Čermáka proměnil Naď. Snahu soupeře o vyrovnání hosté na začátku druhé půle odrazili, potom odskočili na rozdíl tří gólů a bylo „hotovo“.

Jak skončila, tak začala. Choceňská rezerva naděluje také ve vyšší soutěži

Výsledkově se start do ročníku nevyvedl ani tatenickým fotbalistům, ti si dojeli pro porážku na půdu nováčka I. A třídy do Prosetína. Ústecké béčko nerozveselilo zachmuřené tváře příznivců Jiskry, v Proseči sice vedlo od první minuty, ale vzápětí bylo srovnáno a v dalším průběhu si hosté na malém hřišti nedokázali poradit s vysokými míči do svého pokutového území.

2. KOLO: Zámrsk – Skuteč 1:3 (0:1). Branky: Rožek – Naď z pen., Novák, Horáček. České Heřmanice – Polička 3:2 (3:2). Branky: Martin Brychta 2, Řehák – Stejskal, Mužík z pen. Jablonné nad Orlicí – Letohrad B 1:0 (1:0). Branka: vlastní (Satoria). Dolní Újezd – FC Jiskra 2008 3:1 (1:0). Branky: Frňka, Drahoš, D. Frank z pen. – Dvorský z pen. ČK: 0:1 (Šmolík). Prosetín – Tatenice 3:1 (1:1). Branky: Tichý, V. Marek, Vodvárka – O. Tareš z pen. Luže – Svitavy B 0:3 (0:1). Branky: D. Svoboda, Ryšavý, Ovad. Proseč – Ústí nad Orlicí B 4:2 (1:1). Branky: Jar. Marek 2, Mareš, Klíma – Petscher, Šmíd.