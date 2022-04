Příliš otevřené hledí. Jaroměřice měly za sebou šestibodový vstup do jara a sebevědomí jim před duelem si Českými Heřmanicemi zákonitě narostlo. Jak se ale ukázalo, byla tahle výzva nestravitelná a favorit na Malé Hané jasně ukázal, zač je toho loket. Možná to domácí zkusili příliš odvážně, v každém případě jim zejména ve druhém poločase lídr skupiny dával za vyučenou tak, až z toho vzešel krutý sedmibrankový debakl.

FOTO: Dobrý tatenický začátek v albrechtickém azylu, Letohrad se zaskvěl venku

Radost střídala zklamání. Samozřejmě jde o to, z které strany se to vezme. V Moravské Třebové se při duelu tamní rezervy s Bystrým v závěru tyto pocity rychle proměnily. Nejprve jásali hosté a smutnili domácí, to když v 86. minutě Pachovský vyrovnal skóre na 2:2. Aby se o pár desítek vteřin nálada kompletně otočila poté, co Sedlák svým druhým gólem v utkání přece jen zařídil tři body pro rezervu a tonoucí bysterská bárka nabrala další vodu.

Výkon by šel, jenže efekt neměl. Dvanáctý hrál u třetího, to obvykle bývá hladká záležitost. Ne tak ve Sloupnici, kde bojovala zachraňující se Kunčina, která potřebuje body jako sůl. Nebyla k nim daleko, potřetí na jaře odehrála rovnocennou partii, ale po dvou předešlých remízách jí tentokrát žádné body „nekáply“ (0:1). Herní posun tady je, zdá se, patrný, leč konto neroste. Slouopnice vyhrála podruhé na jaře nejhubenějším skóre.

TJ Jaroměřice vs. Sokol České Heřmanice.Zdroj: FB TJ Jaroměřice

Ostrými se pálilo v Libchavách. Domácí celek prohrál oba úvodní jarní duely, nyní mu ale přijel ideální soupeř na spravení chuti. Pomezí dalo sotva do kupy jedenáctku, nastoupilo s obráncem Drobným na postu gólmana, tudíž měli Libchavští roli výrazně usnadněnou a na průběhu i výsledku to bylo poznat. Pod sedmigólový účet se podepsal hattrickem Pavlák.

Konec čekání na jarní výhru. Fotbalisté Jablonného vytěžili ze dvou předešlých venkovních duelů jediný bod, první domácí vystoupení v tomto kalendářním roce jim však vyšlo. Soupeřem jim byl doposud stoprocentní Dobříkov, jenž potvrdil svoji aktuální formu tím, že se ujal vedení po necelých pěti minutách hry. To ovšem bylo z jeho strany všechno a úřadovat začali domácí, do poločasu vyrovnali a po změně stran dokonali obrat. Pojistka přišla v závěru z pokutového kopu, když hosté svoje možnosti na vyrovnání nevyužili.

Šlo to ztuha, ale Jehnědí na domácí půdě žádné překvapení nedopustilo

Posílená rezerva zvládla derby. V sousedském střetu mezi lanškrounským béčkem a Žichlínkem šlo o velmi důležité body, což domácí potvrdili tím, že nasadili nabušenou sestavu včetně F. Ptáčka. Ten se sice střelecky neprosadil, ale jeho přítomnost na hřišti byla znát, navíc jeho spoluhráči byli produktivní. Hostům vyšel úvod zápasu, dostali se do vedení, ale postupem času herně uvadali, Lanškroun získával převahu, vytvářel si šance, se slušnou úspěšností je proměňoval, takže po hodině hry bylo o výsledku prakticky rozhodnuto a závěr se mohl ve sněhových kulisách dohrát v poklidu.

SKUPINA B – 16. KOLO: Libchavy – Pomezí 7:0 (2:0). Branky: Pavlák 3, Žídek 2, Jetmar, Hodr. Lanškroun B – Žichlínek 4:1 (2:1). Branky: Popelář, Sita, M. Skalický, Doležal – Krejčiřík. Moravská Třebová B – Bystré 3:2 (1:0). Branky: Sedlák 2, Bambušek – vlastní (Bambušek), Pachovský. Jaroměřice – České Heřmanice 0:7 (0:2). Branky: Mach 2 (1 z pen.), Chleboun, Pánek, Uher, Šmejdíř, Jirsák. Sloupnice – Kunčina 1:0 (1:0). Branka: Černý. Jablonné nad Orlicí – Dobříkov 3:1 (1:1). Branky: Černohous, Matějka, Vaníček z pen. – Klička.

Utkání Semanín – Březová nad Svitavou bylo odloženo kvůli nezpůsobilé hrací ploše.