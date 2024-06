„Z mého pohledu se jednalo o zápas dvou poločasů. V prvním byly Svitavy jasně lepší ve všech směrech, rychlejší, důraznější, fotbalovější. Nám se nedařila kombinace, jenom jsme vyhazovali balony a čekali, co se s námi stane. Zaplať Bůh, že jsme prohrávali pouze 0:1,“ vrátil se trenér Dvořák k průběhu utkání, který jeho svěřencům zpočátku nehrál úplně do not, protože tahali zjevně za kratší konec pomyslného fotbalového provazu.

„Trochu jsme spoléhali na to, že pomůže naše široká lavička, což se po přestávce ukázalo, byť vstřelený gól byl dost šťastný. Hlavně jsme zlepšili pohyb, který v první půli chyběl, nevím, jestli kluci neměli svázané nohy z atmosféry finále. Snažili jsme tým o poločase nabudit s tím, že nemáme co ztratit, což se podařilo. A trochu mi přišlo, že Svitavským jakoby šťáva trochu docházela, nedokázali přidat pojistku, naopak my jsme se chytli a vyšlo nám to,“ radoval se českotřebovský lodivod.

FK Česká Třebová, vítěz Poháru hejtmana Pardubického kraje 2023/2024.Zdroj: David HaanJak to bylo v českotřebovských řadách před penaltovém rozstřelem? Přece jen to není disciplína v krajském fotbale tak obvyklá, takže hlásili se trenérovi střelci ochotně a dobrovolně? „Měli jsme dobrou zkušenost ze čtvrtfinále z Horních Ředic, kde jsme také postupovali na penalty. Žádná demokracie u nás nebyla, prostě jsem určil čtyři nejstarší a nejzkušenější hráče, kteří šli. Otazník byl nad tím pátým, přiznám se, že jsem úplně nejjistější nebyl, ale Dominik Horák to zvládl opravdu bravurně a excelentně,“ ocenil František Dvořák pevné nervy mladého fotbalisty, který proměnil v páté sérii penaltu, po které propukla českotřebovská euforie.

„Smekám před všemi kluky, jak to zvládli, jsem na ně moc pyšný. Je nádherné zahrát si finále na ligovém stadionu, je to odměna za to, jak se nám na jaře daří, a nemohlo to skončit lépe než naším vítězstvím a ziskem poháru. Tým si to za svoje jarní výkony zasloužil. Tím nechci říci, že Svitavští ne, ale to štěstí jsme prostě v penaltovém rozstřelu měli my,“ usmíval se František Dvořák, který se do rozhodujících pasáži finále nebál poslat ani talentované mladíky Jakuba Jelínka s Vojtěchem Kovářem (oba ročník 2007!).

FK Česká Třebová, vítěz Poháru hejtmana Pardubického kraje 2023/2024.Zdroj: David Haan