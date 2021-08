Druhé pokračování nejvyšší fotbalové soutěže Pardubického kraje neslo pro okresní zástupce přívlastek remízové.

2. kolo:

Česká Třebová – Svitavy 1:1

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Soupeř sice lépe kombinoval a byl více na míči, ale naše dobrá defenziva ho nepouštěla do vyložených šancí. Nám se v postupném útoku nedařilo tak, jak bych chtěl, přesto jsme si vypracovali několik dobrých příležitostí k odskočení o dvě branky, avšak v koncovce jsme selhali. To se nakonec ukázalo jako klíčové. V posledních vteřinách zápasu jsme udělali naprosto zbytečný faul, Svitavští se prosadili z dobře kopnuté standardní situace a vyrovnali.

Choceň – Lanškroun 2:2

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: Po zhlédnutí záznamu utkání musím říct, že jsme přišli o dva body. Snažíme se kombinovat, připravujeme si šance, jen se nám nepodařilo jich více vyřešit do gólového konce. V prvním poločase jsme se dostali do vedení po krásné brance Fikejze. Následně hrubě chyboval hlavní rozhodčí, když neodpískal faul Ptáčka, který se díky výhodě dostal do samostatného úniku a vyrovnal. Před poločasem znovu rozhodčí chyboval, když neodpískal penaltu za jasný faul na Fikejze, který byl zezadu nekompromisně sražen hostujícím obráncem. V druhém poločase jsme získávali ještě více ze hry a vytvářeli si možnosti, které s vypětím všech sil lanškrounský gólman kryl. Po rohovém kopu jsme se dostali do zaslouženého vedení hlavičkou Pekárka. Bohužel další příležitosti jsme nevyužili a o tři body přišli nakopnutým míčem z poloviny hřiště, který nešťastně propadl za brankovou čáru.

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Utkání mělo rozhodně dobrou kvalitu, bylo bojovné a hrálo se ve velice slušném tempu. Po počáteční územní převaze domácích, kdy nás podržel brankář, se hra vyrovnala a také my jsme měli dva tři slibné náběhy na centrované míče, ale bez zakončení. První inkasované brance předcházela naše zbytečná chyba, ztráta míče, kterou domácí perfektně zužitkovali. Nám se podařilo do poločasu srovnat, když jsme byli důraznější v osobním souboji a Ptáček se prosadil. Po přestávce na nás soupeř docela vletěl, vynutil si řadu rohových kopů, my jsme hráli v těchto fázích špatně, neudrželi jsme míč na vlastních kopačkách a byla jen otázka času, kdy padne do naší sítě gól. Pokračovalo to ještě dalších deset minut a bylo naše štěstí, že Choceň neodskočila o dvě branky. Teprve pak jsme se oklepali a podařilo se nám trochu šťastně vyrovnat. V závěru už ani jeden z týmů nedokázal rozhodnout. Pro nás je bod ze hřiště těžkého soupeře cenný. I proto, že v naší hře bylo tentokrát více nepřesností než u domácích.

2. KOLO: Choceň – Lanškroun 2:2 (1:1). Branky: Fikejz, Pekárek – Ptáček, D. Skalický. Česká Třebová – Svitavy 1:1 (1:0). Branky: Grepl – Chlup. Holice – Moravská Třebová 1:1 (0:0). Branky: Rožek – Bednář. Litomyšl – Chrudim B 2:4 (1:1). Branky: Paclík, Kundera – F. Holeček z pen., Zrůst, Kopecký, Vácha. Luže – Rohovládova Bělá 3:1 (3:1). Branky: Fejl 2, Koukal – Kárský. Proseč – Horní Ředice 2:3 (1:2). Branky: Fenyk, Hromádka – Přibyl, Hrdý z pen., Mráz z pen. Pardubičky – Třemošnice 3:0 (1:0). Branky: Pospíšil z pen., Knyshov, Štědrý. Heřmanův Městec – Moravany 2:1 (1:0). Branky: Pilný 2 (obě z pen.) – Knotek z pen.