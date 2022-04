Oslavenec se v prvním poločase zlobil. Milan Šmarda, legenda fotbalu na východě Čech, slavil pětasedmdesáté narozeniny a k nim si od svého týmu přál samozřejmě výhru. Ovšem v první půli se mu dobříkovská hra vůbec nepozdávala, domácím se nedařilo, dominovali pouze v počtu nevynucených ztrát míče a soupeř ze Semanína musel jen žehrat na svoji střeleckou impotenci, protože mohl dát klidně pět gólů. Jenže dal jediný, Dobříkov stačil do přestávky vyrovnat a také po změně byli jeho hráči, konkrétně Vojtíšek, v zakončení daleko produktivnější než protivník, takže svému trenérovi narozeniny nepokazili.

Svitavy se překvapit nenechaly, bleskový šach mat v souboji Třebových

Poločas podle představ a potom klid. Fotbalistům z Bystrého se konečně povedlo dosáhnout na první jarní výhru. Po ní toužili i hosté z Pomezí, leč skóre 4:0 po pětačtyřiceti minutách hry ukazovalo, co se před pěknou kulisou 220 diváků odehrávalo. Domácí byli po všech stránkách lepší a kromě čtyř branek ještě několik dalších tutovek zahodili. Po změně stran přece jen polevili v nasazeném tempu, ale situaci kontrolovali, trápící se soupeř se dostal ke slovu až krátce před koncem a jen kosmeticky upravil výsledek.

Školení, jak se sbírají body. Přesně takové dávají na jaře fotbalisté Sloupnice. Třikrát ze čtyř odehraných zápasů vyhráli 1:0, devět bodů mají v kapse a posunuli se dokonce do elitní trojky. Kdo by to byl čekal… Maximálně účelné bylo i jejich vystoupení v Žichlínku, opět jim stačila jediná trefa do černého a potom zodpovědná hra dozadu, která eliminovala veškeré útočné snažení domácích. Ti zůstávají poslední se šesti body na kontě a označit jejich situaci jako kritickou je eufemismus.

V Zámrsku úřadoval Haladei, záchranářský souboj dopadl lépe pro Poličku

Těsné vedení se podařilo ubránit. Jablonné se po rozpačitém jarním startu zvedá, o čemž se nyní přesvědčily Libchavy. Ty přijely povzbuzeny výraznou výhrou v minulém kole, ovšem nic takového se teď v podání Pavláka a spol. nekonalo. I proto, že skoro celou druhou polovinu zápasu odehrály po vyloučení Flídra v početním oslabení. Právě zmíněný libchavský střelec měl ve druhém poločase na noze vyrovnání, když postupoval sám na gólmana Kyryka, ale souboj nervů lépe zvládl gólman Jablonného. Domácí si tak připsali cenný skalp a těšil je dvojnásob i proto, že v prvním poločase obraceli skóre.

K.O. z pokutového kopu. Boj o udržení začíná povážlivě houstnout, což v Kunčině, a ostatně ani v Jaroměřicích, není třeba dlouze vyprávět. Význam vzájemného derby byl jasně daný. Poločas vyzněl lépe pro hosty z Malé Hané, po vyrovnání po přestávce díky zvýšené aktivitě domácích směřovalo všechno k remíze, která by toho moc neřešila. Dvě minuty před koncem se však Spálenský postavil k nařízené penaltě, zachoval chladnou hlavu a rozhodl zápas. Kdo ví, možná právě tenhle moment bude mít v konečném účtování hodnotu kunčinské záchrany.

Jehnědí zvládlo těžký test, boj o druhý flek vyzněl pro Českou Třebovou

Výsledek nezklamal, ani nenadchl. Březová se rozešla s lanškrounským béčkem bez branek, což byl počin, který ani jedno ze soupeřů nepřinutil kdovíjak jásat, na druhou stranu si mohli říci, že získaný bod je pořád lepší než nic. Příliš zajímavého a pohledného fotbalu u řeky Svitavy k vidění nebylo.

17. KOLO: Žichlínek – Sloupnice 0:1 (0:1). Branka: Mikulecký. Kunčina – Jaroměřice 2:1 (0:1). Branky: Švanda, Spálenský z pen. – Švec. Jablonné nad Orlicí – Libchavy 2:1 (2:1). Branky: Matějka, Špaček – Boštík. Bystré – Pomezí 4:1 (4:0). Branky: Steiner 2, Mužík, Jílek – P. Lánský. Dobříkov – Semanín 3:1 (1:1). Branky: Vojtíšek 2, Derka – T. Sokol. České Heřmanice – Moravská Třebová B 7:0 (4:0). Branky: Pánek 2, Ostřížek, Jirsák, Pražák, Mar. Brychta, Mich. Brychta. Březová nad Svitavou – Lanškroun B 0:0 (0:0).