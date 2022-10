Holice – Lanškroun 4:3

Zdeněk Nývlt, sekretář SK Holice: O výsledku utkání jsme měli rozhodnout do desáté minuty, kdy jsme doslova zazdili čtyři tutové šance. Hosté se poté oklepali a dvakrát šli do vedení, což jim ale k zisku bodů nakonec nestačilo. Drama do poslední minuty jsme si ze zápasu udělali zbytečně sami.

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Ještě se snad ani všichni hráči nedotkli míče a Ehrenberger už likvidoval vyloženou šanci soupeře. Za další dvě minuty nás podržel opět, vstup do utkání jsme neměli dobrý. Teprve potom jsme se na hřišti srovnali, dokonce jsme po pěkné akci středem šli do vedení a o zvýšení nás připravilo nastřelené břevno. Domácí vyrovnali v závěru poločasu po centru do vápna, kdy jsme neubránili Tomáše Jedličku. Druhý poločas jsme začali parádně a hned skórovali, potom ovšem přišla černá desetiminutovka, která zápas rozhodla. Inkasovali jsme v této pasáži tři branky a Ehrenberger ještě chytil penaltu. Musím však říci, že některé góly výrazně zaváněly ofsajdem a rozhodčí mě několika výroky hodně naštvali, zejména u druhého gólu Holic. Nicméně nevzdávali jsme se, podařilo se nám vstřelit kontaktní gól a bylo ještě dost času zabojovat o vyrovnání, byly tam i některé možnosti, dala se pro nás pískat i penalta. Ke konci jsme hráli na velké riziko, ale ani to nám nepomohlo, naopak nás od další obdržené branky zachraňoval gólman. Je potřeba uznat, že jsme prohráli s dobrým a kombinačně vyspělým soupeřem.

Česká Třebová – Moravany 1:1

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Nedaří se. Bodově jsme se dostali pod tlak. Potřebovali bychom trochu štěstí, ale hlavně nám chybí kvalita v zakončení. Jeden gól ze tří zápasů je prostě málo. V tomto utkání jsme k tomu ještě přidali hrubku v defenzivě, kterou soupeř potrestal. Klukům sice nemohu upřít snahu, ale v naší situaci nemohu být s bodem spokojen.

Tomáš Fišer, trenér TJ Sokol Moravany: Už přes týden v týmu řádí nějaká viróza. Tak jako v předešlém utkání, tak i teď někteří hráči zůstali doma a někteří hráli se sebezapřením. Kluci zápas odmakali a za to si vezeme domů cenný bod. Chválím celý tým, ve kterém vynikl gólman Metelka.

Třemošnice – Vysoké Mýto B 2:1

Miroslav Šindelář, asistent trenéra ŽSK Třemošnice: Po celý zápas jsme měli stálou převahu, v první půli jsme se ujali vedení po brankách Malého z pokutového kopu a Šebka, soupeř do poločasu snížil a po pauze jsme utkání dohrávali na jistotu. Soupeř se prakticky k ničemu nedostal, kromě jedné šance, kterou neproměnil, my jsme ale další gól přidat nedokázali.

František Dvořák st., trenér SK Vysoké Mýto: Do Třemošnice jsme přijeli v poměrně vyprášené sestavě se dvěma hráči do pole na střídačce, jeden z nich navíc musel na hřiště hned po čtvrthodině místo zraněného Martina Dvořáka. Do týmu ale znovu naskočil nestárnoucí Podmajerský a svůj partu zvládl. Domácí měli mírnou převahu, inkasovali jsme gól penalty a po nešťastném odrazu míče, který poslal zkušeného Šebka do brejku. Nám se povedlo do poločasu po pěkné akci snížit a po přestávce jsme tahali za delší herní konec, kluci našli fyzické síly a gól visel na vlásku, ale ten jediný, který jsme dali, nebyl pro ofsajd uznán. Přes porážku musím ocenit výkon a přístup mužstva, zápas jsme nezvládli pouze výsledkově. Je však pravdou, že ve hře dopředu nám přece jen chybělo více kvality v držení míče.

Přelouč – Choceň 5:2

Leoš Cirkl, trenér FK Přelouč: Hráče musíme pochválit. Předvedli jsme opět týmový výkon. Ceníme si, že jsme dokázali za nepříznivého stavu utkání otočit a dovést do vítězného konce. Vůbec to nebyl jednoduchý zápas, jak naznačuje samotný výsledek. Obrovským pozitivem je, že jsme konečně začali proměňovat vytvořené šance. Bereme tři body a toho si ceníme.

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: Utkání se odehrálo na těžkém terénu. V prvním poločase jsme soupeře přehrávali, ujali se brzy vedení, ale přes naší převahu stihli domácí do přestávky otočit skóre po rychlém protiútoku a z rohového kopu. Druhý poločas začal za stálého deště a terén byl stále těžší. Přesto se nám podařilo záhy vyrovnat. Potom nás ale domácí hráči jednoduchou a důraznou hrou doslova přetlačili.

9. KOLO: Holice – Lanškroun 4:3 (1:1). Branky: Václavek 2, T. Jedlička, Prokop – F. Ptáček 2, Š. Kolomý. Přelouč – Choceň 5:2 (2:1). Branky: Klas, Kmoníček, Oliva z pen., Novák, Pištora – Gronych, Štanglica. Třemošnice – Vysoké Mýto B 2:1 (2:1). Branky: Malý z pen., Šebek – Hájek. Moravská Třebová – Lázně Bohdaneč 1:3 (1:2). Branky: Potáček – Kárský, Sadílek z pen., Kejmar. Libišany – Heřmanův Městec 4:1 (2:0). Branky: Fidra 2, Záruba, O. Kraják – Turina. Svitavy – Pardubičky 3:0 (2:0). Branky: I. Svoboda 2, D. Svoboda. ČK: 1:0 (J. Novák). Česká Třebová – Moravany 1:1 (0:1). Branky: Novotný – V. Novák. Litomyšl – Horní Ředice 0:3 (0:2). Branky: Janoušek, Morávek, Kaufman.