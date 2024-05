Trejtnarova penalta všechno zamotala, i Žamberk ještě dýchá. V Zámrsku se slaví

/I. A TŘÍDA/ Tři kola před koncem druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěže jsou zodpovězeny dvě zásadní otázky. Jistým vítězem soutěže a prvním postupujícím do krajského přeboru je Zámrsk, prvním jistým sestupujícím do I. B třídy je FC Jiskra 2008. Ale co dál? Česká nás mimořádně vypjatý finiš sezony, a to na obou pólech tabulky. Na druhé postupové místo jsou tři uchazeči a na opačné straně ani sedmé (!) České Heřmanice nemohou zdaleka hovořit o zajištěné záchraně. Podívejme se blíže, co 23. kolo přineslo jednotlivým týmům.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

SK Polička vs. 1. FC Žamberk. | Foto: Deník/Radek Halva