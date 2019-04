Ohlasy z fotbalového víkendu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Letohrad – H. Městec 4:1

Jaroslav Pavlík, vedoucí mužstva FK Jiskra H. Městec: „Zápas jsme začali nemastně neslaně, když jsme rychle prohrávali o dvě branky. Po kontaktní brance jsme se herně zvedli a snažili se o vyrovnání, srazil nás ale vlastní gól zkraje druhého poločasu. Poté jsme hru otevřeli a byli za to trestáni. Chtěli bychom vyzdvihnout kvalitu pažitu, na kterém byla radost hrát.“ Litomyšl – Žamberk 4:2 Ivo Svoboda, trenér TJ Jiskra Litomyšl: „Do utkání jsme vstoupili aktivně, dali branku a trefili břevno, ale bohužel jsme také zjistili, že postavení soupeře v tabulce není náhodné, a proto nebudeme potřebovat nijak zvlášť velké úsilí. Během prvního poločasu jsme naší lehkovážností dvakrát ztratili vedení. Druhá část hry přinesla přece jenom vyšší kvalitu a během patnácti minut jsme hostům vzali falešnou poločasovou naději na zisk bodů z našeho hřiště. A protože jsme další vyložené šance neproměnili, odjel Žamberk ještě s přijatelným výsledkem.“ Ondřej Hlaváček, trenér 1.FC Žamberk: „Konečně se nám podařilo vstřelit góly, bohužel nám to bylo k ničemu. O bodový zisk jsme se připravili individuálními chybami, které předcházely všem brankám domácích. Lituji toho, jelikož dle mého názoru body byly hratelné.“ Svitavy – Lanškroun 1:4 Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: „Začátek zápasu byl v naší režii a vypadalo to, že budeme Lanškrounu rovnocenným soupeřem. Toto zdání však dostalo trhlinu po čtvrthodině, kdy jsme poprvé inkasovali. Když jsme vyrobili další hrubou chybu ve středu hřiště a hosté navýšili své vedení po pěkné rychlé akci, byli jsme dost dole. Ve 35. minutě se povedlo vykřesat naději, když Škáva vstřelil kontaktní gól. Takže jsme do druhého poločasu nastupovali s elánem a přáli si výsledek otočit. Tomuto snažení však udělal konec Chlup svým nesmyslným faulem, po kterém musel opustit hřiště. Toho Lanš-kroun využil, sestřelil nás dalšími dvěma brankami a připsal si zasloužené body.“ Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: „Utkání se hrálo před slušnou návštěvou. Prvních deset minut byli domácí aktivnější a lepší na míči, ale pak krásně vypálil Kolomý a my vedli. Od té doby se hra vyrovnala, začali jsme být nebezpeční a přidali druhou branku. Domácím se posléze podařilo snížit. V rychlém tempu se pokračovalo i po přestávce. Zlomovým momentem bylo vyloučení hráče domácích a početní výhodu jsme využili ještě ke dvěma vstřeleným brankám. Zápas jsme pak v klidu dohráli. Hráče pochválím, všichni podali dobrý výkon. Vyhráli jsme zaslouženě.“ Choceň – Moravany 1:1 penalty 5:4 Petr Zahálka, trenér FK Agria Choceň: „První poločas nebyl z naší strany dobrý. Hráli jsme bez chuti, bez pohybu. Soupeře jsme lehce pouštěli k brejkovým situacím, které jsme naštěstí ustáli jen s jednou obdrženou brankou. I přesto jsme v prvním poločase měli tři gólové příležitosti, které jsme neproměnili. Mohly nám pomoci se zvednout a zápas dostat pod kontrolu. Do druhé půlky jsme změnili rozestavení a chtěli jsme zvýšit aktivitu, která nám chyběla. Zčásti se nám to povedlo a dokázali jsme vstřelit vyrovnávací branku. Přesto si myslím, že zápas jsme měli zvládnout lépe. Ztratili jsme jeden bod.“ Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: „Na šanci domácího týmu jsme odpověděli v deváté minutě vedoucím gólem. Bohužel se nám ze čtyř tutovek podařilo proměnit právě jen tuhle brankovou příležitost. Kvůli tomu jsme dlouho drželi jen hubený náskok. O tři body jsme přišli někdy v 70. minutě. Předvedli jsme solidní výkon, ale o plnohodnotnou výhru nás jednoznačně připravilo zahazování šancí. Pochvalu navíc si zaslouží Beran.“ Hlinsko – Č. Třebová 4:1 Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „Zápas nám vyšel, konečně jsme protrhli smůlu a dali čtyři krásné branky. Nejlepším hráčem byl Vojta Klika.“ Miloslav Cink, vedoucí mužstva FK Česká Třebová: „Naše zbrusu nově složená obranná formace vyhořela v první půli jako papír. A stačil na ni jediný domácí hráč Klika, který si dělal, co chtěl a hattrickem rozhodl zápas. Po poločasu jsme se vzpamatovali a zlepšili. Byla škoda, že jsme neproměnili žádnou z brankových příležitostí. Proto jsme utkání zdramatizovat nedokázali. Každý hráč má své fotbalové schopnosti, které se v rozhodujících a klíčových okamžicích zápasu projeví. A to bylo z naší strany limitující. Na druhou stranu je nutné respektovat výkon domácího týmu jako kvalitní a jeho vítězství zasloužené.“

„Skvěle nám vyšel vstup do zápasu a už v desáté minutě jsme vedli 2:0. Místo toho, aby nás to uklidnilo, spíše nás to uspalo a hned z rozehrávky jsme si kvůli nedůrazu nechali dát branku. Poté se do poločasu hrálo zbytečně nervózně a na obou stranách bylo víc soubojů a emocí než fotbalu. Naštěstí nám vyšel i vstup do druhého poločasu, vstřelili jsme po rohovém kopu třetí branku a poté už jsme měli hru pod kontrolou. Výhra je super, ale mrzí mě obdržená branka hned z rozehrávky, spousta neproměněných šancí a špatné řešení brejkových situací.“