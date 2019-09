Lanškroun – Holice 3:5

Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: „Celý zápas jsme tahali za kratší konec. Hosté dobře kombinovali, u obou gólů jsme ale lacině ztratili míče. Poté jsme přidali, vyrovnali a měli jsme to udržet do poločasu, což se nepovedlo, když Holice znovu vstřelily gól. Ve druhé půli jsme za stavu 2:4 znovu snížili, ale poslední slovo měli nakonec hosté. Pro diváky to byl jistě atraktivní duel, pro trenéry už trochu horší. Nic s tím nenaděláme, musíme se připravit na další kolo.“

Evžen Kopecký, trenér SK Holice: „Uhráli jsme tři body na hřišti posledního vítěze přeboru a myslím, že zaslouženě. Do utkání jsme vstoupili výborně a brzy jsme šli do dvoubrankového vedení. Poté jsme ale přepnuli na příliš profesorský fotbal a nechali domácí zbytečně vyrovnat. Naštěstí to byla jenom taková malá kaňka, o které si určitě v týdnu popovídáme. Hráči byli ale soustředění, zachovali klid a dokázali, že vnímali týdenní psychologickou přípravu, bez které se v Lanškrouně dělají body opravdu těžko. Naše odskočení na 3:2 nám dávalo možnosti chodit do brejkových situací, které byly pro domácí smrtící. Díky tomu jsme i přes obdržený kuriózní gól dovedli utkání k vysokému vítězství. Hráčům musím poděkovat. Již před zápasem jsem říkal, že by si zasloužili všichni hrát. Jsem rád, že to kluci krásnou akcí Semínka s Křtěnem potvrdili.“

Č. Třebová – R. Bělá 2:0

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: „Nám se opět podařilo vstřelit branku v úvodu utkání, poté soupeř měl několik slibných náznaků k vyrovnávací brance. Především tečovaná střela z dálky nadělala našemu výbornému brankáři veliké potíže. Navýšení skóre na 2:0 padlo v 30. minutě, když Pavel Švec napřáhl z třiceti metrů a míč skončil v levé šibenici. Druhý poločas nabídl několik slibných šancí k vstřelení třetího gólu, který by vnesl klid do našich řad a soupeře by zřejmě zlomil. Bohužel se nám to nepovedlo a když ani samostatný nájezd neskončil brankou, tak soupeř byl neustále ve hře. Několik příležitostí zneškodnila naše defenziva, která spolehlivě pracovala a nedovolila soupeři vsítit kontaktní gól. Celkově je naše výhra zasloužená a všem našim hráčům patří veliký dík za předvedený výkon, který, pevně věříme, že předvedeme v dalších utkání.“

Jaroslav Novák, trenér TJ Sokol Rohovládova Bělá: „Utkání ovlivnila 3. minuta, kdy jsme po chybě ve středu hřiště brzy inkasovali. Pak se hra vyrovnala, ale ve 29. minutě domácí výstavní střelou, snad ze 35 metrů přímo do šibenice, zvýšili vedení. Druhý poločas byl plný šancí na obou stranách, ale pokud nedáte branku, nemůžete vyhrát, proto domácí zvítězili zaslouženě.“

Choceň – Třemošnice 0:2

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: „Naše mladé mužstvo každým zápasem sbírá nové zkušenosti, které musí postupně vstřebávat a vyrovnávat se s náročností a kvalitou krajského přeboru. Věřím, že zlepšenými výkony přijdou i výsledky. Máme těžké rozlosování. Z prvních pěti kol hrajeme čtyřikrát venku.“

Tomáš Jambor, předseda ŽSK Třemošnice: „Utkání jsme pojali jako povinné vítězství nad posledním celkem tabulky. Soupeř chtěl být od začátku utkání aktivní a presoval dost nahoře. S přibývajícími minutami postupně přebíralo otěže utkání do svých rukou naše „hostující“ mužstvo. Druhá půle již vyzněla jednoznačně pro náš mančaft a svoje vedení navýšil. Diskutabilní moment před vstřelením gólu byl v rámci pravidel zcela v pořádku, jen hráči soupeře nereagovali na pokyny rozhodčího, jak měli a cítili se poškozeni. Důležité body zůstaly doma, škoda jen zahození velkých šancí nebo lepšího řešení gólových příležitostí. Skóre mělo být o mnoho vyšší, než kterým výsledek skončil.“