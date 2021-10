Třetí do party z regionálního trojlístku v nejvyšší krajské fotbalové soutěže tentokrát neplánovaně stál. Na vině byla karanténa v lanškrounském klubu, duel s Moravskou Třebovou tak musel být odložen a bude se dohrávat v náhradním termínu.

Proseč – Česká Třebová 2:2

Vladimír Pala, trenér FK Proseč: Zápas, který se musel divákům líbit. Nasazení z obou stran, spousta šancí a spravedlivá dělba bodů. Ale hlavně jsme si s domácími diváky mohli konečně zařvat gól. První poločas tomu však nenasvědčoval, protože jsme opět vytvořené šance nedokázali proměnit ani z malého vápna, kdy na nás zívá prázdná branka. Naštěstí hosté také nedokázali svoje stoprocentní šance proměnit. Druhý poločas to už konečně padlo, dokázali jsme dokonce skóre otočit, jen škoda, že skákavá střela pět minut před koncem s přispěním drnu skončila v síti. Po dlouhé době musím kluky pochválit, makali do konce a zaslouženě si vychutnali potlesk diváků.

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Věděli jsme, že nás v Proseči čeká těžké utkání. Malé hřiště, spousta soubojů na zemi i ve vzduchu, velká síla domácích do pokutového území. Utkání se pro nás přesto vyvíjelo dobře. Dostali jsme se do vedení, ale bohužel další vyložené šance trestuhodně zahodili. To se nám zákonitě vymstilo a vyrovnávací branka polila domácí živou vodou. Nakonec můžeme být za remízu rádi.

Holice – Choceň 3:1

Zdeněk Nývlt, vedoucí mužstva SK Holice: Soupeř nás svým důrazem a napadáním v prvních minutách prakticky nepustil z vlastní poloviny. Vysvobozením byl milimetrový pas Jedličky za obranu, po kterém zakončil Václavek do prázdné brány. I poté nás hosté převyšovali v agresivitě a nutili nás k častým ztrátám míče. Proměněnou penaltou v závěru poločasu a využitým rychlým protiútokem na začátku druhé půle jsme však tkání rozhodli v náš prospěch. Škoda nevyužití několika dalších šancí a inkasované branky v závěru.

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: V Holicích jsme odehráli další utkání, kde jsme naši převahu nedokázali potvrdit gólově. Proto z venkovního hřiště odjíždíme bez bodu. Domácí prokázali kvalitu v útočné fázi, kde z mála příležitostí vytěžili tři branky. Naše šance, a bylo jich hodně, skončily bohužel neproměněné. Nyní nás čekají dva zápasy v domácím prostředí, kde je potřeba získat plný počet bodů.

12. KOLO: Rohovládova Bělá – Litomyšl 0:3 (0:2). Branky: 39. M. Hašek, 43. Kundera, 61. Urban. Holice – Choceň 3:1 (2:0). Branky: 9. a 36. z pen. Václavek, 51. Kovařík – 77. Benda. Luže – Pardubičky 0:3 (0:2). Branky: 18. Krejčí, 25. Knyshov z pen., 62. Svoboda. ČK: 1:0 (83. Richter). Proseč – Česká Třebová 2:2 (0:1). Branky: 53. Fenyk, 73. Mareš – 28. Pešek, 86. J. Deml. Horní Ředice – Heřmanův Městec 2:0 (0:0). Branky: 76. Plašil, 90. + 3. Hrdý. Třemošnice – Chrudim B 0:0 (0:0). Svitavy – Moravany 0:0 (0:0).

